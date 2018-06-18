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立院19日處理軍改案 藍綠皆甲動備戰

發稿時間：2018/06/18 19:46

最新更新：2018/06/18 20:09

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立法院會擬19日處理軍改案。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）立法院會擬19日處理軍改案。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北18日電）立法院會擬19日處理軍改案。綠委何欣純今天說，民進黨有誠意談，也有讓步空間，但也有徹夜表決的心理準備。藍委李彥秀說，若民進黨推翻協商共識，國民黨一定翻臉。

立法院會擬19日處理軍改案，立法院長蘇嘉全將在19日上午召開最後的朝野協商，朝野立法院黨團不敢大意，民進黨、國民黨團紛紛在明天召開黨團大會，並發布甲動因應。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天下午告訴中央社記者，民進黨團明天發布甲動，並在上午8時召開黨團大會，針對軍改案再進行討論及確認，蘇嘉全也將在明天上午9時30分召集朝野協商，針對軍改案未達共識或可能有共識的條文再討論一下。

何欣純說，軍改案肯定會進入表決，若國民黨堅持不撤回所提出的500多案修正動議，也不排除徹夜表決，民進黨團已有心理準備。她說，就看明天上午的協商做最後確認。

何欣純表示，民進黨對於軍改案很有誠意要談，有些條文也有讓步空間，如退伍軍人任職私校中低薪行政職將可續領退俸，但國民黨仍未接受。

針對媒體報導指行政院長賴清德要求軍人年改案須維持行政院版本，一字不讓，何欣純說，絕對沒有這回事，明天上午召開黨團大會，行政院也會派人與會，做最後的確認。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午告訴中央社記者，明天上午將召開黨團大會針對軍改案做最後的決定，若民進黨因為行政院的指導，就改變立法院的協商，推翻之前朝野協商所取得的共識，國民黨一定翻臉。

她說，對於軍改關鍵條文，國民黨也有所堅持，還是希望明天兩黨各自召開黨團大會後，還可以有一些轉圜空間，在朝野協商時能討論一下。

對於進入表決後是否會逐條發言，李彥秀說，該講的國民黨一定會講，對於關鍵條文，國民黨一定要講到足夠把立場做非常清楚的表達，但對於部分有共識的條文，應該會有空間，最後的決定還要看明天黨團大會的討論。（編輯：張良知）1070618

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