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軍人年改三讀 樓地板3萬8990元

發稿時間：2018/06/20 23:27

最新更新：2018/06/20 23:51

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立法院院會20日歷經超過11小時處理軍改案爭議條文，晚間10時8分開始進行軍改案三讀程序，並在11時20分由立法院長蘇嘉全敲槌，正式宣布三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例。中央社記者孫仲達攝　107年6月20日立法院院會20日歷經超過11小時處理軍改案爭議條文，晚間10時8分開始進行軍改案三讀程序，並在11時20分由立法院長蘇嘉全敲槌，正式宣布三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例。中央社記者孫仲達攝　107年6月20日

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

院會歷經超過11小時處理軍改案爭議條文，在晚間10時8分開始三讀程序，並在晚間11時20分三讀修正通過。

三讀修正通過條文明定，軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，軍官所得替代率上限為90%、士官95%。

領退休俸的退役軍人原領月退休所得（含18%優存）高於新制月退休俸，差額將分10年平均調降，以減少衝擊，18%優存本金在第11年歸還；原領月退休所得低於新制月退休俸或樓地板者不受影響。（編輯：李明宗）1070620

立法院臨時會院會20日三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零，圖為軍人年改新舊制與公教年改比較表。中央社製表　107年6月20日立法院臨時會院會20日三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零，圖為軍人年改新舊制與公教年改比較表。中央社製表　107年6月20日

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