世足爆紅傳言多 冰島駐中大使：國家隊沒業餘球員

人口只有33萬的冰島，今年首度踢進本屆世足賽，並在16日分組賽爆冷門以1比1踢平南美勁旅阿根廷。冰島門將哈爾多松（Hannes Thor Halldorsson）在賽中擋下阿根廷球星梅西的12碼球後，更成為焦點勵志人物，他在踢球之餘還兼任導演。（中新社提供）中央社 107年6月21日