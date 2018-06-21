/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足西班牙亞莉安娜美麗華
>rss

分屍案頻傳 賴清德：應加強性平與感情教育

發稿時間：2018/06/21 11:33

最新更新：2018/06/21 12:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
近期發生數起分屍案等凶殺事件，行政院長賴清德21日表示，須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導。（中央社檔案照片）近期發生數起分屍案等凶殺事件，行政院長賴清德21日表示，須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北21日電）近期發生數起分屍案等凶殺事件，行政院長賴清德今天表示，面對這些人性極端負面的案件，事前預防才能真正解決問題，必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院院會中表示，近來社會接連發生數起重大凶殺案件，有因為感情糾紛所造成，也有因不尊重身體自主權而造成，已引起民眾不安及焦慮，這些案件檢、警機關均已立即尋線逮捕特定嫌疑人，並正進行深入調查中，請法務部及內政部警政署積極加速偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

賴清德表示，面對這些人性極端負面的案件，犯罪者雖會被司法制裁，但刑法只是事後處理機制，事前預防才能真正解決問題。教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導，尊重生命的觀念也必須要融入各級學校課程。請教育部及各地方政府共同努力，將性平與感情教育扎根於日常生活中。

賴清德說，另請相關部會持續落實社會安全網各項工作，從根本控管，消弭各項社會安全風險因子。他也呼籲社會大眾，在遭遇困難之際，可主動尋求社政與醫療體系的支持；如有發覺可疑人事，也應勇於向主管機關通報，只要對周遭人士多一分關懷與警覺，就能讓國人多一分安全保障。（編輯：李淑華）1070621

延伸閱讀》華山草原分屍案 相識短短13天

延伸閱讀》情殺案街頭暴力頻傳 警政署通令貫徹5項積極作為

延伸閱讀》邱太三：廢死非政策 執行死刑需依法進行

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 賴清德分屍
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP