伊朗38年來首解禁 女性可與男性同進球場看世足

伊朗禁止女性觀看男性體育賽事，但伊朗女性球迷20日獲准與男性在德黑蘭自由體育場觀看世界盃足球賽直播，為1980年以來頭一遭。（圖取自伊朗國家隊推特網頁twitter.com/teammelliiran）