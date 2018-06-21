蔡總統：年金破產將成為歷史名詞

立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（中）21日在總統府秘書長陳菊（左）與國防部長嚴德發（右）等人的陪同下，針對年金改革方案通過發表談話，向軍公教表達謝意與歉意。 中央社記者徐肇昌攝 107年6月21日

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北21日電）立法院昨天通過軍人年改，總統蔡英文今天說，各執政者都想要推動的軍公教年金改革終於完成，未來，「年金破產」將成為歷史名詞；這也是讓社會回歸平靜的時刻。



立法院臨時會院會昨夜三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。



蔡總統、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院政務委員林萬億、國防部長嚴德發、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正、立法院民進黨團總召柯建銘、外交國防委員會召委王定宇等人出席總統府記者會。



蔡總統提到，今天大家共同見證台灣歷史上重要一刻，陸海空軍軍官士官服役條例已經完成修法，這代表了，各執政者都想要推動的軍公教年金改革終於完成了。未來，年金破產將成為歷史名詞，一個體制健全、體質良好，而且每一個年輕的軍公教人員都確定領得到退休金的台灣，從現在已經展開了。



她認為，在這個時刻，應該是讓社會回歸平靜，全台灣人民放心安心的時刻，從這一刻起，「你我深愛的這個國家，軍公教退撫基金財務上的危機已經得到紓解，我們不會掉下懸崖」。



蔡總統說，回顧過去2年，年金改革引發許多爭議、討論、甚至是抗議。這些風風雨雨，「我希望它很快會成為過去」，此時此刻她心中只有感謝兩個字。



蔡總統一一點名陳副總統、年改會、國防部、退輔會、林萬億、年金辦的辛勞，她感謝立法院支持體諒，在巨大壓力底下，完成軍人年金制度改革，為台灣的長治久安做出重大貢獻。



她也說，最要感謝的是軍公教同仁們在國家退休制度最危急的時候，再一次展現高度的愛國熱忱，「沒有人比你們更忠於這個國家」，因為各位的體諒，年輕一代的軍公教工作同仁們就不用擔心領不到退休金，也因為各位的體諒，國家的財政才能永續。



蔡總統提到，政府考慮到軍人特殊性，重新建立一套支持長留久用的完整制度；軍人年改不僅要使財務健全，更重要的是強化國防戰力。年金制度的健全化，將使國家社會更穩固，今天之後，大家必須同舟共濟，共同捍衛這個制度、捍衛這個國家、捍衛台灣的民主自由，她也會用同樣堅定的態度來推動所有國家的重要改革。



陳副總統則提到，軍中袍澤從今以後再也沒有後顧之憂，不用再擔心軍人退撫基金即將破產的問題，現役軍人將可以全心全力為國盡忠，持續守護台灣人民的生命財產安全；而退役的袍澤也可以有一個穩定的退休生活保障。



陳副總統向所有軍公教人員表達深切的敬意與感謝，感謝他們願意相忍為國，共體時艱，讓年金可以永續發展而不破產，讓台灣可以建立一個「世世代代領得到，長長久久領到老」的新的年金制度。（編輯：林興盟）1070621





立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（左4）、副總統陳建仁（右4）等人21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話。中央社記者徐肇昌攝 107年6月21日

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