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年改後退休金變少 總統副總統向軍公教致歉[影]

發稿時間：2018/06/21 14:29

最新更新：2018/06/21 15:05

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立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（左1）、副總統陳建仁（右2）等人21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話。中央社記者徐肇昌攝　107年6月21日立法院臨時會院會20日晚間三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文（左1）、副總統陳建仁（右2）等人21日在總統府，針對年金改革方案通過發表談話。中央社記者徐肇昌攝　107年6月21日

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北21日電）立法院通過軍人年金改革，總統蔡英文、副總統陳建仁今天向軍公教致歉。蔡總統說，口袋的錢比過去少，那種不滿與無奈的心情，不是當事人，其實很難了解其中感受。

立法院臨時會院會昨夜三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為新台幣3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

蔡總統、陳副總統等人今天在總統府召開記者會，發表談話。

陳副總統提到，他要向退休軍公教人員表達歉意，由於你們的「犧牲小我，完成大我」，損失退休金的收入，承受年金改革的陣痛，而必須改變退休生活的規劃，他要向所有軍公教朋友表達十二萬分歉意。

蔡總統則說，大部分的人，口袋的錢比過去少，那種不滿與無奈的心情，不是當事人，其實很難了解其中的感受；對各位來說，退休金的減少代表退休生活的重新規劃與調整，對於各位生活上所造成的不便，「我要代表國家向各位說聲抱歉」。

她說，她最欣慰驕傲的是，改革過程，雖然各位有情緒，也有不滿，但絕大多數的軍公教朋友都能體恤國家的困難，各位的表現再一次證明「軍公教始終是支持國家、支持台灣社會的中堅力量」，她要再一次以總統的身分向所有軍公教致上最深的謝意。

另外，蔡總統也說，要感謝台灣人民這兩年多來一起經歷改革風風雨雨，遊行、抗議、封路、塞車，多多少少導致社會的動盪與生活不便，不過，重要的是「我們一起走過來了」，只要是對的事情，堅持下去，人民一定會支持，改革的功勞應當歸於全民，「我們一起把台灣從懸崖邊拉了回來，所有的台灣人都是英雄」。（編輯：李淑華）1070621

影片來源：presidentialoffice YouTube頻道

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