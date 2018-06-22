美股跌不停 台股挫百點失守半年線

台股22日早盤電子股普遍走弱，指數盤中下跌112點至10828.86點，失守季線10879點及半年線10865點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北22日電）美國與中國、歐盟的貿易戰打擊市場信心，美股連8個交易日走跌，台股賣壓加重，早盤電子股普遍走弱，指數盤中下跌112點至10828.86點價位，失守季線10879點及半年線10865點。



美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌196.10點、跌幅0.80%，收在24461.70點；NASDAQ指數下跌68.56點、跌幅0.88%，收在7712.95點；S&P 500指數下跌17.56點、跌幅0.63%，收在2749.76點；費城半導體指數下跌17.59點、跌幅1.26%，收在1381.01點。



在美股下挫、台幣貶值下，外資賣壓持續，今天除蘋果概念股的台積電、大立光及鴻海弱勢外，其他包括被動元件、MOSFET、IC設計、光學等族也全面疲軟；盤面缺乏主流股，部分資金出現退場或觀望的情況。



法人表示，道瓊工業指數連續8個交易日下跌，下跌幅度逼近千點，台股也在外資賣超及投信結帳下，上半年漲幅較大的族群回檔修正，季線10879點及半年線10865點失守。



法人指出，包括被動元件、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、二線光學等族群是否重新受到買盤青睞，將是內資能否撐住盤勢的指標。（編輯：楊凱翔）1070622