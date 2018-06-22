/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

美股跌不停 台股挫百點失守半年線

發稿時間：2018/06/22 09:46

最新更新：2018/06/22 09:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台股22日早盤電子股普遍走弱，指數盤中下跌112點至10828.86點，失守季線10879點及半年線10865點。（中央社檔案照片）台股22日早盤電子股普遍走弱，指數盤中下跌112點至10828.86點，失守季線10879點及半年線10865點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張良知台北22日電）美國與中國、歐盟的貿易戰打擊市場信心，美股連8個交易日走跌，台股賣壓加重，早盤電子股普遍走弱，指數盤中下跌112點至10828.86點價位，失守季線10879點及半年線10865點。

美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌196.10點、跌幅0.80%，收在24461.70點；NASDAQ指數下跌68.56點、跌幅0.88%，收在7712.95點；S&P 500指數下跌17.56點、跌幅0.63%，收在2749.76點；費城半導體指數下跌17.59點、跌幅1.26%，收在1381.01點。

在美股下挫、台幣貶值下，外資賣壓持續，今天除蘋果概念股的台積電、大立光及鴻海弱勢外，其他包括被動元件、MOSFET、IC設計、光學等族也全面疲軟；盤面缺乏主流股，部分資金出現退場或觀望的情況。

法人表示，道瓊工業指數連續8個交易日下跌，下跌幅度逼近千點，台股也在外資賣超及投信結帳下，上半年漲幅較大的族群回檔修正，季線10879點及半年線10865點失守。

法人指出，包括被動元件、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、二線光學等族群是否重新受到買盤青睞，將是內資能否撐住盤勢的指標。（編輯：楊凱翔）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台股美股貿易戰
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP