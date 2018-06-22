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內賊竊機密赴陸 南亞科：捍衛智財權將追訴不法

發稿時間：2018/06/22 18:20

最新更新：2018/06/22 18:53

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DRAM廠南亞科再爆發員工帶槍投靠中國大陸對手，南亞科22日發布聲明表示，將持續調查及追訴任何不法情事。圖為南亞科新總部。（中央社檔案照片）DRAM廠南亞科再爆發員工帶槍投靠中國大陸對手，南亞科22日發布聲明表示，將持續調查及追訴任何不法情事。圖為南亞科新總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹22日電）DRAM廠南亞科再度爆發員工帶槍投靠中國大陸對手情事，南亞科今天發布聲明，重申捍衛營業秘密及智慧財產決心，將持續調查及追訴任何不法情事。

南亞科傳出前林姓資深工程師涉嫌竊取動態隨機存取記憶體（DRAM）產品測試技術的營業秘密後離職，並至中國大陸DRAM廠任職，若競爭對手非法使用這項技術，估計將可獲得約新台幣38億元不法利益，新北地檢署依違反營業秘密等罪嫌將林嫌起訴。

南亞科今天發布聲明，重申捍衛營業秘密及智慧財產權的決心，除全力配合司法機關辦理後續的審判程序外，並將持續調查及追訴任何不法情事，確保研發團隊及與合作夥伴的研發成果，同時維護股東權益與公平競爭秩序。

面對中國大陸挖角威脅，南亞科總經理李培瑛先前表示，內部將強化門禁、手機、電腦與印表機管理，提升資訊安全保護，並將強化競爭力，力求能有良好績效，與員工分享，改善員工酬勞。（編輯：郭萍英）1070622

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