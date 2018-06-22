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國民旅遊卡7/1放寬使用 但排除3業別

發稿時間：2018/06/22 21:22

最新更新：2018/06/22 22:19

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行政院人事行政總處22日表示，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，排除珠寶銀樓、八大行業及儲值性的商品，水費、電費、瓦斯費，從來都不是國旅卡的使用範圍。圖為購物人潮。（中央社檔案照片）行政院人事行政總處22日表示，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，排除珠寶銀樓、八大行業及儲值性的商品，水費、電費、瓦斯費，從來都不是國旅卡的使用範圍。圖為購物人潮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）行政院人事行政總處今天表示，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，排除珠寶銀樓、八大行業及儲值性的商品；且報載水費、電費、瓦斯費，從來都不是國旅卡的使用範圍。

人事總處培訓考用處處長黃麗玲告訴中央社記者，放寬國旅卡的自行運用額度的使用業別，是為帶動國內消費，也回應公務人員的訴求以及業者希望能成為國旅卡特約商店的期待。

人事總處表示，7月1日放寬自行運用額度使用業別後，觀光旅遊額度仍維持新台幣8000元，並無改變，所以對觀光產業不會造成衝擊影響。這次放寬自行運用額度8000元的使用業別後，除珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別都可申請成為國民旅遊卡特約商店。

人事總處澄清表示，今天媒體報導內容提到的水費、電費、瓦斯費，從來都不是國民旅遊卡的使用範圍。

黃麗玲進一步指出，未來包括五金行、家具店、家電業、醫院診所、洗衣業、汽車零售業等，都可申請成為國旅卡特約商店。需要經過觀光局審查通過後，才能成為國旅卡特約商店。

她表示，這次放寬的業別排除珠寶銀樓、八大行業，以及儲值性的商品。

人事總處說，自民國106年起，公務人員具14日以上休假資格者，休假補助總額為1萬6000元，觀光旅遊額度及自行運用額度各為8000元。（編輯：溫貴香）1070622

延伸閱讀》國旅卡花蓮消費 擬年底前均列旅遊額度

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