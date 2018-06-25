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日本兩度落後不放手 2比2戰平塞內加爾

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日本兩度落後不放手 2比2戰平塞內加爾

發稿時間：2018/06/25 01:16

最新更新：2018/06/25 01:16

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（中央社俄羅斯葉卡捷琳堡24日綜合外電報導）日本今天展現韌性，在世界盃足球賽H組小組賽上下半場各扳回一次劣勢，終場以2比2與塞內加爾握手言和。

今天是「藍武士」日本和「特蘭加雄獅」（Lions of Teranga）塞內加爾歷來第4次交手，前3次都是在友誼賽，塞內加爾以2勝1和占上風。

兩隊在本屆世足第一場比賽分別爆冷擊敗對手，以1勝、積分3分在H組並列領先，今天以和局收場後，雙方積分來到4分，能否搶下16強門票還不確定。

開賽第11分鐘，日本防守出現大災難，原口元氣將球頂出，卻落到塞內加爾球員沙巴利（Youssouf Sabaly）腳上，沙巴利右腳抽射被日本門將川島永嗣以手擊出，剛好被塞隊馬內（Sadio Mane）膝蓋頂進，以1比0搶得先機。

藍武士的不斷反擊於第34分鐘得到回報，乾貴士接獲長友佑都左側傳來的一記助攻，以右腳一記「香蕉球」射穿塞內加爾防線與守門員的十指大關，1比1扳平比數。

上半場日本控球率雖以57%比43%勝出，不過塞內加爾無論射門或射正次數都比日本多，雙方呈現五五波的對抗局面。

戰況來到下半場，乾貴士第64分鐘再度發砲，但球過高飛越門楣而去，只能露出滿臉懊惱的表情。

戰局在第71分鐘突破僵局。塞內加爾19歲小將瓦格（Moussa Wague）攻入個人在國際賽的首顆進球，助球隊2比1超前。

日本不放棄追趕，在第72分鐘以替補身分上陣的老將本田圭佑，第78分鐘接到乾貴士的傳球，在門前左腳破網，日本再度展現韌性以2比2追平，本田圭佑成為第一位在3屆世足賽都有進球的日本球員。

日本世足隊史最佳戰績是16強，塞內加爾本屆則是隊史第2次挺進世界盃會內賽，上一次是2002年日韓世界盃，當年他們意外成為黑馬，闖進8強，也是繼1990年喀麥隆後，第2支首度參賽就踢進8強的傳奇球隊。（譯者：徐崇哲）1070625

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