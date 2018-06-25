蔡總統：面對中國壓力 台灣民主不會走回頭路

總統蔡英文（圖）25日出席台灣民主基金會慶祝成立15週年活動開幕典禮，並應邀上台致詞。中央社記者謝佳璋攝 107年6月25日

（中央社記者呂欣憓台北25日電）總統蔡英文今天表示，台灣面對來自中國改變台灣人生活方式和壓縮台灣國際空間的壓力，只有理念相同的國家站在一起，才能對抗這些威嚇，台灣在民主路上不會走回頭路。



蔡總統今天早上出席台灣民主基金會創會15週年國際會議，蔡總統以英文致詞。蔡總統說，在柏林圍牆倒塌、蘇聯解體、冷戰結束後，就像學者杭亭頓（Samuel Huntington）說的第三波民主，來自東歐、中南美洲、亞洲和非洲的人民擁抱民主自由和人權，當然也包括台灣。



蔡總統指出，30年前台灣解嚴，開始有言論自由、媒體自由，今天台灣是全球最有活力的民主政體之一，有全亞洲最自由的媒體；就像多數民主國家，民主轉型並不容易也不總是和平，在追求民主的路上，不能忘記那些被起訴和受苦的人民，這些故事提醒大家不要忘記轉型正義，「我們要和過去和解並一起往前走」。



蔡總統說，台灣的民主還是很年輕，民主代表互相尊重不同，也代表找到一個理解彼此不同的方式、對話並建立共識，大家才能一起往前走。





總統蔡英文（中）25日出席台灣民主基金會慶祝成立15週年開幕典禮，合影時和台上的貴賓們握手致意。中央社記者謝佳璋攝 107年6月25日

不過，她指出，21世紀，民主正在面臨退潮危機，根據自由之家今年的報告，大家共享的價值如法治、言論自由和人權在全球都被挑戰，在有些地方，民主被恐怖主義和民粹主義侵蝕。



蔡總統說，根據美國國家民主基金會最近發布的報告，獨裁政權正在使用銳實力影響其他國家的自由和社會，獨裁政權想要控制資訊並傷害民主，「我們要傳遞什麼價值給下一代，是取決在我們身上，如何確保民主不只是生存下來而是奮鬥不懈，台灣在這場戰役的前線，戰役也在澳洲、美國和其他國家」。



蔡總統指出，過去兩年，台灣面對來自中國逐漸增加改變台灣人民主生活方式以及壓縮台灣國際空間的壓力，如果理念相同的國家不站在一起並一起行動，這些反民主的力量就會擴散出去，只有理念相同的國家站在一起，才能對抗這些不受歡迎的經濟、政治或軍事威嚇，才可以捍衛大家希望小心維護的價值。



蔡總統最後表示，有句話說，「自由的代價是恆久的警惕」，現在尤其是如此，只有大家一起採取行動，才能確保民主能繼續形塑未來的世界，歷史的進程不總是確保民主的前進，「不過在台灣，走回頭路不是一個選擇」。（編輯：李淑華）1070625





總統蔡英文（中）25日出席台灣民主基金會慶祝成立15週年活動，離開時沒有回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 107年6月25日

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