立院投票同意 翁柏宗續任NCC副主委

立法院院會25日投票同意，翁柏宗（中）續任NCC副主任委員，鄧惟中（左）與孫雅麗（右）出任NCC委員。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權投票，翁柏宗獲得70張同意票，將續任NCC副主任委員；鄧惟中與孫雅麗則分別獲得72與71張同意票，出任NCC委員。



依行政院函送通傳會（NCC）提名名單，翁柏宗續任委員會並為副主任委員、鄧惟中及孫雅麗為NCC委員。



立法院院會今天上午9時行使NCC委員同意權投票，10時投票截止後，開票結果，72人領票，翁柏宗獲得70張同意票、2張不同意票；鄧惟中獲得72張同意票；孫雅麗獲得71張同意票、1張無效票。



立法院長蘇嘉全宣告，翁柏宗獲得出席立委過半數同意票，同意續任NCC委員，並為副主任委員；鄧惟中、孫雅麗均獲得出席立委過半數的同意票，同意為NCC委員。



針對此次同意權的行使，民進黨立法院黨團一致支持行政院提出的三位人選；親民黨立法院黨團與時代力量立法院黨團皆開放投票；國民黨立法院黨團則認為NCC監理失能，拒絕投票。



國民黨團上午也召開記者會表示，不認同NCC在監理、管理產業的整體做法，所以今天拒絕進場同票。雖然國民黨團表態拒絕投票，但國民黨立委陳雪生仍到場投票，成為唯一一位投票的國民黨立委。（編輯：李淑華）1070625





翁柏宗小檔案

年齡：55歲

現職：NCC副主委

學歷：成功大學電機工程學系碩士

專長：微波工程、頻譜監測、通訊傳播監理

經歷：

●台灣中區電信管理局第一工程隊擔任高級技術員

●電信總局南區電信監理站技正、站長

●NCC南區監理處副處長、處長、主任秘書、參事



鄧惟中小檔案

年齡：48歲

現職：國立台科大資訊工程系副教授、消基會副董事長

學歷：國立交通大學資訊工程學系學士與研究所碩士、日本東京大學工學博士

專長：電腦網路通訊協定、資訊安全、網路安全

經歷：

●東京大學大學院情報理工學系研究科特任研究員

●碩琦科技研發技術處經理

●消費者報導雜誌社社長



孫雅麗小檔案

年齡：58歲

現職：國立台灣大學資訊管理學系暨研究所教授

學歷：國立臺灣大學資訊工程學系學士、美國加州洛杉磯大學計算機科學系碩士與博士學位

專長：惡意程式鑑識、雲端運算、網路與系統效能分析

經歷：

●美國貝爾通訊研究室擔任研究員

●台北市悠遊卡股份有限公司董事

●國科會/國家寬頻實驗網路（NBEN）建設管理委員







立法院臨時會院會25日進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權案投票，開會後民進黨立委即進場排隊領票。中央社記者施宗暉攝 107年6月25日

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