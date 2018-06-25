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立院投票同意 翁柏宗續任NCC副主委

發稿時間：2018/06/25 11:13

最新更新：2018/06/25 12:40

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立法院院會25日投票同意，翁柏宗（中）續任NCC副主任委員，鄧惟中（左）與孫雅麗（右）出任NCC委員。（中央社檔案照片）立法院院會25日投票同意，翁柏宗（中）續任NCC副主任委員，鄧惟中（左）與孫雅麗（右）出任NCC委員。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北25日電）立法院院會今天行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權投票，翁柏宗獲得70張同意票，將續任NCC副主任委員；鄧惟中與孫雅麗則分別獲得72與71張同意票，出任NCC委員。

依行政院函送通傳會（NCC）提名名單，翁柏宗續任委員會並為副主任委員、鄧惟中及孫雅麗為NCC委員。

立法院院會今天上午9時行使NCC委員同意權投票，10時投票截止後，開票結果，72人領票，翁柏宗獲得70張同意票、2張不同意票；鄧惟中獲得72張同意票；孫雅麗獲得71張同意票、1張無效票。

立法院長蘇嘉全宣告，翁柏宗獲得出席立委過半數同意票，同意續任NCC委員，並為副主任委員；鄧惟中、孫雅麗均獲得出席立委過半數的同意票，同意為NCC委員。

針對此次同意權的行使，民進黨立法院黨團一致支持行政院提出的三位人選；親民黨立法院黨團與時代力量立法院黨團皆開放投票；國民黨立法院黨團則認為NCC監理失能，拒絕投票。

國民黨團上午也召開記者會表示，不認同NCC在監理、管理產業的整體做法，所以今天拒絕進場同票。雖然國民黨團表態拒絕投票，但國民黨立委陳雪生仍到場投票，成為唯一一位投票的國民黨立委。（編輯：李淑華）1070625

翁柏宗小檔案
年齡：55歲
現職：NCC副主委
學歷：成功大學電機工程學系碩士
專長：微波工程、頻譜監測、通訊傳播監理
經歷：
●台灣中區電信管理局第一工程隊擔任高級技術員
●電信總局南區電信監理站技正、站長
●NCC南區監理處副處長、處長、主任秘書、參事

鄧惟中小檔案
年齡：48歲
現職：國立台科大資訊工程系副教授、消基會副董事長
學歷：國立交通大學資訊工程學系學士與研究所碩士、日本東京大學工學博士
專長：電腦網路通訊協定、資訊安全、網路安全
經歷：
●東京大學大學院情報理工學系研究科特任研究員
●碩琦科技研發技術處經理
●消費者報導雜誌社社長

孫雅麗小檔案
年齡：58歲
現職：國立台灣大學資訊管理學系暨研究所教授
學歷：國立臺灣大學資訊工程學系學士、美國加州洛杉磯大學計算機科學系碩士與博士學位
專長：惡意程式鑑識、雲端運算、網路與系統效能分析
經歷：
●美國貝爾通訊研究室擔任研究員
●台北市悠遊卡股份有限公司董事
●國科會/國家寬頻實驗網路（NBEN）建設管理委員



立法院臨時會院會25日進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權案投票，開會後民進黨立委即進場排隊領票。中央社記者施宗暉攝　107年6月25日立法院臨時會院會25日進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權案投票，開會後民進黨立委即進場排隊領票。中央社記者施宗暉攝　107年6月25日

延伸閱讀》監院公布財產申報 NCC主委詹婷怡1100萬投資國片

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