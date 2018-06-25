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台積電貼息 台股挫百點失守10800關卡

發稿時間：2018/06/25 13:37

最新更新：2018/06/25 14:32

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台北股市25日收盤下跌112.82點，為10786.46點。（中央社檔案照片）台北股市25日收盤下跌112.82點，為10786.46點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北25日電）晶圓代工廠台積電除息股價收跌新台幣1.5元，呈現貼息走勢，加上美國與中國大陸貿易緊張情勢持續升溫，台股開低走低，終場重挫112.82點，失守10800點關卡。

加權指數今天收在10786.46點，跌112.82點，跌幅1.04%，成交值1238.89億元。

彭博報導，美國財政部正考慮援引一項緊急法律，加強審查中國在美投資敏感技術。市場憂心，美中貿易戰恐進一步升溫。

市場預期，美中貿易戰恐影響下半年部分高階智慧手機訂單遞延，將連帶影響台積電第3季旺季效應。外資也憂心，第3季挖礦需求恐將趨緩。

受第3季營運出現雜音影響，台積電今天除息股價開平高震盪走低，終場收在218元，跌1.5元，跌幅約0.68%，除息行情失靈，呈現貼息走勢。

除台積電外，南亞科與聯發科股價也同步走跌，半導體類股指數大跌3.25%，為電子股中表現最弱的族群。

股王大立光股價表現則相對強勁，收在4440元，大漲70元，國巨等被動元件族群也有不錯表現，其中，國巨收在949元，漲7元；不過，整體電子類股指數大跌1.83%。

傳統產業股同樣是漲跌互見，塑膠與紡織類股同步攀高，類股指數分別收漲0.38%與0.64%；水泥與食品類股表現則相對弱勢，分別走跌0.82%和0.04%，鋼鐵與汽車類股指數更重挫逾1%。

分析師王兆立表示，台股短期將呈區間震盪整理走勢，只是美國與中國大陸貿易情勢發展將持續牽動台股後市，值得追蹤觀察。（編輯：楊玫寧）1070625

台股挫跌112.82點 開低走低

（中央社台北25日電）台北股市今天開低走低，加權指數開盤為10834.07點，盤中最高10851.16點，最低10786.46點，收盤跌112.82點，為10786.46點；不含金融股指數9086.93點，跌107.86點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.69%、食品股跌0.04%、塑化股漲0.24%、紡織股漲0.64%、機電股跌1.72%、造紙股跌0.64%、營建股跌0.53%、金融股跌0.15%。

委買張數1155萬8898張，委賣張數831萬2407張，成交張數551萬5222張。

收盤時上漲303家，下跌501家，持平115家。

成交量前5名個股為中環、鼎元、元大滬深300正2、光磊、東貝。

漲幅前5名個股為必應、明輝-DR、百一、一詮、光鼎。

跌幅前5名個股為中環、上緯投控、錸德、光罩、威盛。1070625

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