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中國網攻民主國家 總統府：與他國合作因應

發稿時間：2018/06/25 17:17

最新更新：2018/06/25 17:26

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外媒報導，台灣遭到中國網軍攻擊次數大增。總統府25日表示，許多民主國家都有類似遭遇。圖為總統府發言人黃重諺。（中央社檔案照片）外媒報導，台灣遭到中國網軍攻擊次數大增。總統府25日表示，許多民主國家都有類似遭遇。圖為總統府發言人黃重諺。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北25日電）外媒報導，台灣遭到中國網軍攻擊次數大增。總統府今天表示，許多民主國家都有類似遭遇，台灣和相關國家啟動合作，政府已將確保資訊安全提升到國家安全的層級。

英國金融時報（Financial Times）25日報導，台灣過去兩年間遭中國網軍嚴重攻擊的次數大增，顯示北京在美國重申支持台灣之際增加施壓；資安顧問業者認為中國大陸將台灣當成提升網路間諜技術的「練習場」，隨著地緣政治緊張局勢加劇，預料「中國針對台灣的網攻將增加」。

總統府發言人黃重諺今天表示，國際媒體所揭露的情形，事實上不僅台灣，許多民主國家都有類似遭遇，無論是重要的政府資訊、產業專利或敏感科技、國防以及國土安全訊息，都有遭到不同規模的侵擾。

黃重諺說，因此台灣與不少國家啟動相關合作，共同就相關類型的網路攻擊、假訊息危害等等研議因應之道。

黃重諺指出，資訊安全就是國家安全，這也是新政府在上任後，將確保資訊安全提升到國家安全的層級，並列為重要的國家安全方針之一。

黃重諺進一步指出，過去兩年來，總統蔡英文特別延請中央研究院院士李德財加入國安團隊，並且由國家安全會議和行政院共同研擬，制定三項國家級的資安目標：第一、打造國家級的資安機制；第二、建立國家級資安團隊，確保數位國土安全；第三、推動國防資安技術自主研發，落實產業發展。

黃重諺說，政府希望在最短時間內，藉由整體國家資安建設的建構，強化各種關鍵資訊基礎設施的資安防護能力。（編輯：陳永昌）1070625

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