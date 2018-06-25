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年改恐衝擊消費 經部：薪資增加可減緩影響

發稿時間：2018/06/25 19:57

最新更新：2018/06/25 20:17

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軍公教年改7月1日將上路，外界憂心衝擊民間消費。（中央社檔案照片）軍公教年改7月1日將上路，外界憂心衝擊民間消費。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北25日電）軍公教年改7月1日將上路，外界憂心衝擊民間消費，經濟部今天表示，今年就業人數及經常性薪資皆較去年增加，可望抵銷年改衝擊，下半年零售業營收預估續呈正成長。

經濟部統計處今天公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，皆為歷年同月新高，延續去年下半年景氣復甦挹注消費動能走勢；統計處副處長王淑娟表示，由於去年下半年基期較高，今年下半年成長幅度可能不如上半年高，但仍可望維持正成長。

媒體關心軍公教年金改革是否可能衝擊消費動能，王淑娟表示，今年就業人數增加，1到4月就業人數762.7萬人，較去年同期增加12.2萬人，與經常性薪資相乘，全國總薪資平均每個月較去年同期增加126億元，粗估全年將增加1512億元，若以年改每年減少國庫支出400億來計算，應可抵減衝擊，但仍不排除對部分家庭消費動能的衝擊。

5月零售業營業額3565億元，年增5.7%，累計1到5月年增4.7%，為近7年最大增幅。王淑娟表示，零售業成長幅度較先前預期高，主要挹注來源包括汽機車業、資通訊及家電設備業、家庭器具與用品業，以及燃料零售業。

其中汽機車業主要受到進口車買氣挹注，從掛牌數統計，進口車5月掛牌數年增10.8%，加上單價較高，抵銷國產車年減6.1%減幅。

資通訊及家電設備業則受惠於3C新品及涼夏家電買氣上升，加上去年暖冬效應導致基期較低所致；母親節檔期則帶動家庭器具及用品業成長，王淑娟說，業者表示，珠寶、鐘錶等高單價商品買氣較去年好很多，統計處推估，股市上萬點逾一年的財富效果可能也是推升買氣因素。

5月餐飲業受惠於母親節聚餐及夏日茶飲旺季，營業額398億元，年增6.5%，累計1到5月營業額年增4%，為近4年最大增幅；批發業營業額8719億元，年增7.4%，主因智慧科技應用擴展，帶動記憶體等電子零組件需求暢旺，加上鋼品外銷價量齊揚所致。

展望6月，新興應用擴增，加上國際油價及原物料價格續漲，批發業營收預估年增4.2%；零售業及餐飲業則因逢端午節、畢業季及世足賽開打，加上天氣炎熱帶動節能家電與消暑商品需求，分別可望年增5.5%及3.8%。（編輯：趙蔚蘭）1070625

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