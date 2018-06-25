蔡總統籲世界 挺身約制中國

總統蔡英文25日接受法新社專訪時，呼籲國際社會為了維護民主自由挺身「約束」中國。（法新社提供）
（中央社台北25日綜合報導）蔡英文總統今天接受法新社專訪時表示，中國是對全球民主的威脅，台灣遭受中國的「巨大壓力」，她呼籲國際社會為了維護民主自由而挺身「約制」中國。
蔡總統在這項專訪中呼籲其他國家，和台灣聯手防禦中國的擴張主義目標，保衛各國共有的自由價值。
蔡總統告訴法新社：「這不只是對台灣的挑戰，而是對整個地區和世界的挑戰，因為今天是台灣，明天可能就是另一個國家得面對中國擴張勢力。」
她表示：「我們必須共同合作，重申我們的民主自由價值，以約制中國，盡量防止他們擴張霸權勢力。」（譯者：林治平/核稿：劉學源）1070625
蔡總統：兩岸應對話 願與習近平會面
（中央社台北25日綜合報導）總統蔡英文今天接受法新社專訪時表示，中國應該與台灣對話，儘管台海兩岸緊張情勢升高，她仍願意與中國國家主席習近平會面。
蔡總統告訴法新社：「當然，我希望在我擔任總統期間，雙方有機會坐下來談。」
她又說，她願在對等和沒有設政治前提的情況下與習近平會面，這也是她長久以來的立場。
蔡總統說，美國總統川普與北韓領導人金正恩最近舉行的川金會，「給了大家很大思考空間」。
她指出，美國與北韓各方面差距雖很大，仍能在對等和互相尊重的情況下在新加坡會談，「我想這對國際社會是正面的發展」，對其他彼此間存有歧見的國家也是個鼓勵。（譯者：林治平/核稿：劉學源）1070625
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