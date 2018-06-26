交易員炒匯賠2.4億 金管會罰凱基銀800萬

凱基銀行今年3月發生交易員進行外匯交易「超逾限額」，損失新台幣2.4億元，金管會26日處凱基銀行800萬元罰鍰。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北26日電）凱基銀行今年3月發生交易員進行外匯交易「超逾限額」，損失新台幣2.4億元，金管會今天處凱基銀行800萬元罰鍰，並命凱基解除交易員職務，及停止交易員主管執行職務3個月。



金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，凱基銀行柯姓交易員去年9月已調整為「利率及信用交易科」交易員，沒有辦理「匯率及商品交易科」的交易權限，但黃姓交易部門主管仍指示柯姓交易員協助外匯科策略部位進行外匯交易。不過，主管原本只是要柯姓交易員協助同仁交易，但最後竟自己進行交易。



莊秀媛說，經調查，柯姓交易員更在今年3月進行「日間交易」時間之外，以其他交易員權限，在凱基銀行電子下單系統進行美元兌加拿大幣的外匯交易，但因市場行情未如預期而持續加碼。後來柯姓交易員出清所有部位，造成816萬美元（約新台幣2.4億元）損失後，才主動告知單位主管。



金管會官員表示，凱基銀行辦理外匯交易「內部控制3道防線」都未發揮功能。首先，交易部門主管未善盡交易監控及督導管理責任，且未確實執行內部控制制度，倒致交易員得以從事超逾授權額度交易，限額管理失當。



金管會官員說，其次，凱基銀行的金融交易系統未能即時監控超限部位使用情形，交易員部位控管平台也未能發揮即時牽制功能，且中後台作業單位對日間交易時間外的超逾限額交易警示與超限通知也未落實檢核機制；最後，凱基銀行內部稽核單位未能覈實查核與評估內控與風管制度有效性，並適時提供改進建議。



金管會表示，本案造成凱基銀行大額損失且違法行為期間較長、影響層面大，依銀行法規定，核處800萬元罰鍰，並停止凱基銀行辦理日間交易時間外的金融交易3個月，但不包括既有客戶拋補或避險交易，經金管會認可改善情形後，始得重新辦理，並命令凱基銀行解除柯姓交易員職務及停止交易員黃姓主管執行職務3個月。



凱基銀行發言人何明珠表示，事發時已第一時間依規定主動通報主管機關，並已在3月認列損失，目前相關風險控管的缺失已改善完成。對於主管機關的裁罰結果予以尊重並配合辦理。（編輯：李明宗）1070626