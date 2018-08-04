八里民宅火警 3母子躲廁所2死1命危[更新]

新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，火勢從2樓向上延燒，消防局獲報立刻派遣上百名消防人員前往搶救。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 107年8月4日

（中央社記者王鴻國、邱俊欽、魯鋼駿新北4日電）新北市八里區一處5層樓民宅今天上午發生火警，家住3樓的女子與2名兒子躲進廁所受困，被救出時已失去呼吸心跳，送醫急救後，16歲哥哥恢復生命跡象，媽媽與弟弟傷重不治。



新北市消防局上午8時許接獲報案，指八里區華峰三街一棟5樓建築物的2樓冒出火煙，但不清楚屋內人員是否都已逃生，立刻派遣上百名消防人員前往搶救。





影片來源：中央社

警消指出，這起火警共有6人送醫，包括受困3樓廁所的44歲媽媽與16歲、13歲兄弟，被救出時已無生命跡象，送醫急救後，哥哥已恢復生命跡象，但媽媽與弟弟仍傷重不治；另外2樓26歲男子，雙手燒燙傷；以及5樓1男、1女被救出時意識清楚，僅呼吸喘，無燒燙傷情形。



警消表示，消防人員趕抵現場時，有一名年約30歲的男子全身燙傷，在附近髮廊等待救援，意識清醒，警消也分別從4樓、5樓救出民眾，皆意識清楚，無燒燙傷情形。



警消指出，消防人員於8時41分時控制火勢，9時17分火勢熄滅，初步調查起火點在2樓，燃燒約25坪，3樓則燃燒15坪，起火原因待調查釐清。（編輯：李錫璋）1070804





新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，警消在火場3樓廁所救出已無呼吸心跳的2男、1女。 （新北市消防局提供） 中央社記者王鴻國傳真 107年8月4日

八里火警母子2死 消防局：濃煙竄起阻逃生



（中央社記者邱俊欽新北4日電）新北市八里區一處5層樓民宅今天上午發生火警，釀成母子2死、1命危慘劇，新北市消防局副局長李清安表示，起火點大量竄起濃煙，民眾疑似逃生不及，命喪火窟。



李清安在接受訪問時表示，整起意外造成傷亡的主因是濃煙太大，影響民眾逃生，也增加消防人員救援困難，消防人員在救災過程中，必須要架梯從窄小的巷弄中攀爬入內救人。



李清安表示，另外住在4、5樓的民眾在濃煙竄起時，跑到陽台邊等待救援，則順利被救出；至於確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。



他也呼籲，民眾遇到火警時，若發現大門遭火煙困住，無法脫困時，盡量找尋遠離火源、濃煙較少的陽台等待救援，也便利消防人員救難時清楚識別。（編輯：李錫璋）1070804



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