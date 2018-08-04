/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台積電中華開發宋芸樺地震
>rss

八里民宅火警 3母子躲廁所2死1命危[更新]

發稿時間：2018/08/04 10:13

最新更新：2018/08/04 12:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，火勢從2樓向上延燒，消防局獲報立刻派遣上百名消防人員前往搶救。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真　107年8月4日新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，火勢從2樓向上延燒，消防局獲報立刻派遣上百名消防人員前往搶救。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真　107年8月4日

（中央社記者王鴻國、邱俊欽、魯鋼駿新北4日電）新北市八里區一處5層樓民宅今天上午發生火警，家住3樓的女子與2名兒子躲進廁所受困，被救出時已失去呼吸心跳，送醫急救後，16歲哥哥恢復生命跡象，媽媽與弟弟傷重不治。

新北市消防局上午8時許接獲報案，指八里區華峰三街一棟5樓建築物的2樓冒出火煙，但不清楚屋內人員是否都已逃生，立刻派遣上百名消防人員前往搶救。

影片來源：中央社

警消指出，這起火警共有6人送醫，包括受困3樓廁所的44歲媽媽與16歲、13歲兄弟，被救出時已無生命跡象，送醫急救後，哥哥已恢復生命跡象，但媽媽與弟弟仍傷重不治；另外2樓26歲男子，雙手燒燙傷；以及5樓1男、1女被救出時意識清楚，僅呼吸喘，無燒燙傷情形。

警消表示，消防人員趕抵現場時，有一名年約30歲的男子全身燙傷，在附近髮廊等待救援，意識清醒，警消也分別從4樓、5樓救出民眾，皆意識清楚，無燒燙傷情形。

警消指出，消防人員於8時41分時控制火勢，9時17分火勢熄滅，初步調查起火點在2樓，燃燒約25坪，3樓則燃燒15坪，起火原因待調查釐清。（編輯：李錫璋）1070804

zoom in 新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，警消在火場3樓廁所救出已無呼吸心跳的2男、1女。 （新北市消防局提供） 中央社記者王鴻國傳真　107年8月4日新北市八里區一處5層樓民宅4日上午發生火警，警消在火場3樓廁所救出已無呼吸心跳的2男、1女。 （新北市消防局提供） 中央社記者王鴻國傳真　107年8月4日

八里火警母子2死 消防局：濃煙竄起阻逃生

（中央社記者邱俊欽新北4日電）新北市八里區一處5層樓民宅今天上午發生火警，釀成母子2死、1命危慘劇，新北市消防局副局長李清安表示，起火點大量竄起濃煙，民眾疑似逃生不及，命喪火窟。

李清安在接受訪問時表示，整起意外造成傷亡的主因是濃煙太大，影響民眾逃生，也增加消防人員救援困難，消防人員在救災過程中，必須要架梯從窄小的巷弄中攀爬入內救人。

李清安表示，另外住在4、5樓的民眾在濃煙竄起時，跑到陽台邊等待救援，則順利被救出；至於確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。

他也呼籲，民眾遇到火警時，若發現大門遭火煙困住，無法脫困時，盡量找尋遠離火源、濃煙較少的陽台等待救援，也便利消防人員救難時清楚識別。（編輯：李錫璋）1070804

延伸閱讀》火災躲浴室是錯的 正確逃生觀念報你知

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 八里火警火災
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

一週重要新聞影像回顧（0722-0728）

一週重要新聞影像回顧（0722-0728）

第40屆瓊斯盃熱戰

第40屆瓊斯盃熱戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
阿帕契成軍典禮
阿帕契成軍典禮
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP