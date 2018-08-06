防惡意傳播性私密影像 法務部建議專法規範

法務部主任檢察官6日表示，防範惡意傳播性私密影像或照片，建議專法規範。圖僅為示意。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者溫貴香台北6日電）防範惡意傳播性私密影像或照片到底要在刑法設專章還是專法規範，法務部主任檢察官許鈺茹今天表示，刑法是處理究責，若要在刑法設專章可能不足，建議專法規範。
民主進步黨立委尤美女、蘇巧慧、婦女救援基金會下午共同舉辦「刑法不夠用，裸照外流誰的痛！！」公聽會，婦女救援基金會提出「侵害個人性私密影像防制條例草案」，而蘇巧慧日前也提「性隱私影像侵害犯罪防制條例」草案規定，若侵害他人性隱私影像，恐嚇危害到生命、財產者，最高可處12年徒刑、30萬罰金。
蘇巧慧說，這個時代需要新的網路規範，並分析兩個版本的三大差異，定義不同、快速下架機制、哪些機關或媒體應被保護或限縮，舉例而言，快速下架機制，她主張受害者通報網路平台或主管機關下架，婦援會的版本是通報警察機關，如何在網路自由與保護被害人之間取得平衡值得討論。
婦女救援基金會副執行長白智芳表示，復仇式色情又被稱為「未經同意散布私密影像」是指沒有經過當事人同意，故意散布、播送、張貼或以任何方式讓第三人觀覽當事人性交、裸露性器官等性私密照片、影像。
法務部檢察司主任檢察官許鈺茹表示，實務上如果被偷拍會用妨害秘密罪、如果是散布會用散布猥褻物品罪、如果內容會影響被害人的人格權也會用誹謗罪起訴。
她以檢察官若用散布猥褻物品罪起訴來說，發給被害人的傳票案由可能是妨害風化罪章、起訴會寫散布猥褻物品罪，對被害人而言，性私密照片竟然變成猥褻物品，雖然檢察官是幫被害人伸張目前現行法的正義，但對被害人而言可能是二度傷害，立法密度有所不足，未來有無可能遮斷網路連結，這可能也是保護方法之一。
她表示，如果社會認為這樣的行為惡性到必須用刑法的處罰，是不是在刑法加一個罪章，如果是偷拍有無可能在妨害秘密罪章加一個條款，但她認為，刑法是處理究責，而稱為防制條例是要處理最前端的觀念、教育宣導等。
許鈺茹表示，如果定位是防制條例要在刑法加一個專章可能不足，必須朝立專法的方向考量。（編輯：林興盟）1070806
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