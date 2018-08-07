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黨產會決議認定 救國團為國民黨附隨組織

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林金貴殺人案入監9年餘獲判無罪 淚謝大家幫忙

發稿時間：2018/08/07 10:35

最新更新：2018/08/07 12:09

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zoom in 林金貴被控槍殺計程車司機案，高雄高分院7日宣判無罪。圖為林金貴聆判後步出法庭。中央社記者程啟峰高雄攝 107年8月7日林金貴被控槍殺計程車司機案，高雄高分院7日宣判無罪。圖為林金貴聆判後步出法庭。中央社記者程啟峰高雄攝 107年8月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）男子林金貴被控槍殺計程車司機後被判無期徒刑入監9年餘，經台灣冤獄平反協會提起再審獲准，去年106年4月獲釋，全案高雄高分院今天宣判無罪。

林金貴聆判後淚眼答謝大家幫忙；檢方則表示待收到判決後再研議是否提起上訴。

高雄鳳山王姓計程車司機96年5月9日晚上遭人槍殺，林金貴隨後被捕依殺人等罪嫌移送法辦，案經最高法院99年9月判處無期徒刑確定。

台灣冤獄平反協會於103年成立救援團隊兩次提起再審，去年106年4月18日，經台灣高等法院高雄分院裁定再審開啟並停止刑罰執行，林金貴關押9年餘，於去年4月21日步出台南監獄、重獲自由。（編輯：翁翠萍）1070807

殺運將案有新事證 林金貴再審無期徒刑變無罪

（中央社記者程啟峰高雄7日電）男子林金貴被控槍殺計程車司機被判無期徒刑入監9年餘，經台灣冤獄平反協會提起再審獲准。由於一張大頭照的新事證，他在去年4月獲釋，高雄高分院今天改判無罪，全案可上訴。

林金貴被控於96年5月9日在高雄鳳山區持槍射殺王姓計程車司機，99年間被判無期徒刑定讞並入獄服刑，林金貴一路喊冤，家屬也求助台灣冤獄平反協會，協會為林金貴聲請再審一度被駁回。

直到104年間，林金貴胞姐林玉芳在家裡找到一張林金貴案發前2個月到照相館拍攝的大頭照光碟，研判林金貴案發時應仍是短髮，與監視器拍到的長髮凶嫌不符，獲高雄高分院裁准再審及停止執行，開啟林金貴平反之路。

高雄高分院合議庭認為，林金貴於96年3月在影像館拍攝的半身照片及同年1月25日向大寮戶政事務所申請換發國民身分證所附照片、毛髮生長監測報告及3D鑑定報告都未經原審採證，屬新證據。

新證據顯示林金貴96年1月、3月間的髮長僅止於耳上，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌髮長不符，由於該影像模糊不清，加上兩名證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。高雄高分檢則指出，將待收到本案判決書後再研議是否提起上訴。（編輯：陳政偉/孫承武）1070807

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