獲判無罪 蘇炳坤：受冤32年高興不起來

高院審理蘇炳坤再審案，8日駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。蘇炳坤（中）等人於判決結果出爐後，在高院門口拿著「無罪」布條合影。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北8日電）蘇炳坤再審案，台灣高等法院今天駁回檢方上訴，判蘇無罪；蘇炳坤庭外受訪指出，自己的冤屈已經有32年多，坦白說，今天受到無罪判決其實高興不起來，感謝各界幫忙。



蘇炳坤表示，他清清白白，沒有虧欠司法，也只是一個平凡老百姓、生意人，但家庭、事業卻無緣無故地被弄成這樣，不痛心嗎；他說：「我的冤屈已經有32年多，今天無罪判決，我講一個良心話，我其實高興不起來。」





高院審理蘇炳坤再審案，8日駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。蘇炳坤（圖）聆判後在庭外訴說內心的煎熬。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日

記者問蘇炳坤，高院今天做出的判決是否為遲來的正義，後續有無求償計畫；蘇炳坤說，「坦白說，已經太晚了」，求償部分會請冤獄平反協會幫忙處理。



蘇炳坤的妻子、兒女、孫子今天也到場聽判；蘇妻說，感謝辯護律師、冤獄平反協會等單位一路以來的協助，真的很感恩、感謝。



蘇炳坤辯護律師之一的尤伯祥說，很欽佩法院所提的上訴駁回理由，這是台灣司法很大的進步。



他表示，在本案救援過程中，當時的檢察官彭南雄扮演重要關鍵角色之一，如果不是彭南雄在案件確定後，願意進一步重啟偵查，他想這個案子無法峰迴路轉，有這麼堅實的再審基礎，而且彭南雄願意本於良心來救這個冤案、做這件事，是非常不容易的。



尤伯祥也說，希望這個案件能讓台灣的司法轉型，增添非常重要的進步動力，而在轉型正義中，司法是非常重要的環節，如果從這個案件作為破口，正視過去刑求遍地的情況，他認為司法轉型可以期待。（編輯：梁君棣）1070808



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