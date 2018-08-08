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少女遭性侵焚屍案 林春雄更一審改判死刑

發稿時間：2018/08/08 14:55

最新更新：2018/08/08 16:17

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zoom in 圖為台灣最高法院法庭。（中央社檔案照片）圖為台灣最高法院法庭。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北8日電）新竹縣國二少女遭性侵焚屍案，主嫌林春雄二審被判處無期徒刑，高院更一審今天改依強制性交而殺被害人罪判處林春雄死刑，其他4名被告判刑20年至無期徒刑不等，仍可上訴。

全案緣於，竹東鎮國二少女民國104年5月21日時被發現陳屍在河濱公園旁草叢。警方調查後當天帶回主嫌林春雄與其女友黃曉雲，及陳哲儒、何文軒、古志強到案；新竹地檢署後來將林春雄等5人起訴。

新竹地方法院一審判決林春雄等5人無期徒刑，台灣高等法院二審時，林春雄、陳哲儒維持無期徒刑，其他3名同案被告判刑20至28年不等刑期。

案經最高法院發回，高院更一審認定，林春雄明知被害少女心智有缺陷，因不滿少女曾辱罵女友，將少女強行載往竹東大同國小後方，夥同陳哲儒、何文軒、古志強等人掌摑、毆打或持竹棍攻擊少女全身。

林春雄等人隨後又將被害少女載往竹林大橋下方，持續毆打少女，陳哲儒突然提議性侵少女，林春雄、何文軒、古志強接連性侵得逞，林等5人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。

陳哲儒、古志強稍晚重返現場，發現少女死亡，通知其他3人回到現場，經討論後決定購買汽油焚屍毀跡，造成被害人屍體下肢、左腹部、胸部等處遭焚燒。

更一審合議庭認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，但陳哲儒、古志強、何文軒、黃曉雲所犯並非最為凶殘且全無教化可能，因黃曉雲未參與強制性交判處20年，陳、古、何均判最嚴厲的自由刑即無期徒刑。

合議庭認為，教化並非死刑刑罰的目的，依罪刑相當原則考慮，若不處以死刑無法「實現分配正義」及符合社會上普遍認可的法價值體系及其表彰的社會正義，因此改判林春雄死刑。（編輯：李錫璋）1070808

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