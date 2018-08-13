台北醫院大火遭指房門未關釀死傷 衛福部說明

位於新北市新莊區的衛生福利部台北醫院13日發生重大火警，衛福部次長薛瑞元（左2）前往現場向全國民眾道歉，並肯定新北市政府消防局救災處置作為。中央社記者王鴻國新北攝 107年8月13日
（中央社記者張茗喧台北13日電）台北醫院大火釀9死、30傷，新北市消防局調查指出，疏散時未關閉火場房門是釀成重大死傷主因之一。衛福部還原事發經過，強調是院內人員救人時，病床卡住房門，才無法關起阻擋濃煙。
衛生福利部台北醫院護理之家今天清晨失火，造成多人死傷，新北市政府消防局初步調查指出，這次由於火警延誤通報9分鐘、疏散時未關閉火場的房門、床墊為易燃物等，才導致如此嚴重的傷亡。
衛生福利部今天下午召開記者會說明火災情形，截至下午4時，火災共造成39人受傷，其中9人死亡，其餘傷者中，有1名消防人員正在急診留院觀察，另有9人在加護病房、19人住院治療、1人已經出院。
衛福部次長薛瑞元表示，根據初步了解，起火的房間裡共住有4名住民以及1名外籍看護，起火後護理師及照服員緊急推出3張床，但在推第4張床的時候，房裡已經煙霧瀰漫，病床不慎卡住病房房門，情急之下院內人員趕緊用床單包裹患者，抱著逃離火場，但因門已被病床卡死，才沒辦法關起來。
外界質疑，事發當下因人力不足影響疏散速度，薛瑞元澄清，沒有人力不足的問題，當時消防警鈴一響起，其他病房的院內人員就儘速趕到現場，否則單靠1名護理師、2名照服員，根本無法在第一時間內救出起火病房內的4人，同時還要疏散其他病房的數十個人。
稍早有媒體報導，這次疑似因病床電動馬達故障導致火災，薛瑞元說，會介入了解產品是否有瑕疵、為何起火，以及是否超過使用年限，畢竟全國電動病床有幾十萬張，卻是第一次遇上起火，等待調查結果出爐後，會視情況決定是否定期檢視醫材、汰舊換新。
薛瑞元指出，醫療機構疏散必須符合2大原則，首先要確定起火地方並進行滅火，若滅火無效，人員必須儘快撤離並要關上門，防止濃煙蔓延。
若不是起火點的房間，在火災發生時很難立即疏散，因此應就地掩蔽，醫院也應調動人力協助並且通報消防單位滅火及就醫，未來會檢視所有人員是否落實標準作業程序（SOP），避免類似事件再次發生。
至於醫院是否延誤通報，薛瑞元說，還有待進一步調查，若有人為疏失會進行行政懲處，但他也呼籲，外界在事件原因尚未明朗前，不要隨便猜測。（編輯：張芷瑄）1070813
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