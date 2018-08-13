台北醫院火災 印尼移工：我不害怕 我要救阿嬤

在台北醫院護理之家擔任照服人員的印尼籍看護工Supraph在火災當時幫忙救人，她說她當時不害怕，她很清楚要把她照顧的「阿嬤」救出來。中央社記者石秀娟攝 107年8月13日
（中央社記者石秀娟台北13日電）衛福部台北醫院護理之家今晨失火，造成嚴重死傷。病患家屬謝女士對照顧她媽媽的印尼籍看護Supraph在第一時間把臥床的媽媽揹上輪椅，推出火場安全獲救充滿感恩。她今早在媽媽的病床邊不斷向Supraph道謝。其他有移工看護就近照顧的病患也都平安獲救。
謝女士的媽媽今早和其他幾位病患被暫時安置到醫院的急診室，下午已轉到病房。她向趕來探望的朋友和志工說，「阿弟」（指Supraph）凌晨四點多打電話給她，跟她說：「媽媽你不要急，這邊火燒了。」謝女士說她接到電話後急忙趕到醫院，得知Supraph在第一時間就把媽媽推出來，沒有被煙嗆到。
已退休的謝女士說，她每天都會到護理之家探望92歲的媽媽。由於父親早逝，她媽媽獨自拉拔3個小孩長大，吃很多苦。她希望現在能給媽媽最好的照顧，不惜每個月支付約8萬元讓媽媽住護理之家和聘請看護。她說：「我和阿弟相處的很好，很像一家人，她很勇敢、善良，自己不逃命，還救了其他病人。」
已經在台灣工作9年的Supraph照顧「阿嬤」（謝女士的媽媽）約7個月，之前她做過家庭看護工，也曾受僱於桃園的工廠。記者問她火災時的狀況，她說當時如果沒有她們移工在，可能會有更多死傷，因為「晚上只有兩個阿姨（護理之家的工作人員）要照顧很多人，還有一個護理師。」
Supraph說，阿姨大約都在半夜3點多幫病患換尿布，她也在那個時間幫「阿嬤」換，之後她就睡不太著，然後聽到奇怪的聲音，打開門看到護理站另一邊的病房有煙，她和其他移工看護跑過去幫阿姨把一位病患抱下床，看到這名病患的氣墊床著火，之後又趕緊跑回去救「阿嬤」。
Supraph告訴中央社，護理之家的病患之中約有8個人聘雇移工看護，都是印尼籍。她說，還好大家都平安，「很多人在幫忙拉（病患），我們也都有」。她說「阿嬤」有62公斤重，「我當時不怕，我很清楚要趕快把她抱下來」，她將「阿嬤」抱到輪椅上後，趕快推出來。
每週有一天會到醫院擔任志工的退休老師許女士也到急診室關心家屬的狀況。她說，護理中心安置32位病患，都是很需要照護的，包括有插管的病人，但護理人員人手不太夠。她看過最多的時候有4位，移工看護因此幫忙負擔很大的照顧責任，不僅照護受雇家庭的病人。
許女士說，護理之家的評價不錯，又是醫院附設，病患要就醫很方便，不久前也才進行過消防安檢及演習。她平常是週四到護理之家當志工，今早看到火災消息就趕來探望病患。
在急診室暫時安置時，包括謝女士、許女士等病患家屬和志工都在互相了解其他病患被安置到其他醫院的狀況。他們說，有移工照顧的病患都安全救出，因為家屬無法在護理之家過夜，移工看護隨時在病患身邊，火災發生後能很快協助把病患救出來。
台北醫院發言人、副院長林三齊晚間受訪時指出，護理之家的人力配置，包括護理師及照顧服務員都符合規定。依規定，每15床應有1名護理師，護理之家有7名護理師，輪三班制，另外每班有2名照顧服務員。他說，院方明天會對外說明詳細的照護人力。
根據新北市消防局的統計，這場火災造成9人死亡，10人重傷與6人輕傷。（編輯：黃礦春) 1070813
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