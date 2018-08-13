台北醫院火警釀9死 消防局：護理之家延遲通報

位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警。 中央社記者王鴻國攝 107年8月13日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、林長順新北市13日電）衛福部台北醫院護理之家今晨失火，新北市府消防局初步調查，火警延誤通報9分鐘，疏散時未關閉火場的房門、床墊為易燃物等3大原因，釀成重大傷亡，起火原因是床墊電源線起火，不確定是醫院或病家自備的床墊。



台北醫院護理之家今天發生火警，造成9死10重傷6輕傷。新北地檢署檢察官前往火場勘驗，新北市政府消防局與內政部消防署調查原因。



新北市府消防局火災調查科長洪良建今天受訪表示，起火原因初步調查是編號235的床鋪，初步排除是人為菸蒂的因素，認為是電源線起火，但究竟是醫院電動床的電源線，或家屬自備氣墊床的電源線問題，還要待採證鑑定。



台北醫院副院長林三齊公開向社會大眾致歉，也對此重大傷亡表示遺憾，對於消防救災人員表示謝意。他說，火警發生後，醫院全力疏散病人到一樓，上午10時所有的病人已經歸建回病房。



林三齊說，所有醫院的消防設備經過檢查是合格的，護理之家的33名住民在第一時間都已經撤出。事故發生第一時間依照流程通報。至於通報過程，因為相關護理師也受傷在林口長庚醫院加護病房，會進一步釐清。





新北市府消防局長黃德清在現場受訪，他分析，火警發生後延誤通報9分鐘，疏散過程沒有關閉火場的房門，而且病床床墊為易燃物，3大原因才會造成重大傷亡。



黃德清說，今天凌晨4時36分接獲報案，位於新莊區的台北醫院護理之家發生火災，消防局立即派遣，救災人員到達現場時都已經冒出火煙。



黃德清說，火勢在清晨5時27分撲滅，起火病房位於7A23房內有4名病患及一名外籍人士，火警時都被救出。整體7樓病房包含病患與護理師、照顧員、外籍人員一共44人。



黃德清說，初步調查相關原因，包括，火警通報的時間疑似延遲9分鐘，至於為何延遲通報，將進一步釐清。他表示，依據現場調查的監視影片，凌晨4時27分就已經發生火警，但消防局直到4時36分才接獲報案。



他說，消防局將進一步釐清為何延遲通報，為何第一時間值班室沒有打電話給119，為何火災發生9分鐘之後才報案，會與當事人釐清。



黃德清說，火場消防設備符合消防規定。另一個原因是，火警發生時醫院有疏散病患，但起火病房7A23房內的病患疏散過程，人員並沒有立即將門關閉，導致火煙竄出到其他房間。



黃德清說，病房內的床鋪下面有床墊，火災發生後，火勢迅速燃燒相當猛烈，這些床墊的燃燒速度非常快。以上三項因素，是初步瞭解火災造成傷亡的原因。



他表示，初步瞭解醫院的病床為電動床，床下有馬達，但是否因為電動床馬達引起火災，仍必須要確認。另外，家屬也有使用床墊，是否因為墊子造成火災，也要進一步釐清。（編輯：陳清芳）1070813





影片來源：中央社

位於新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房，13日凌晨發生火警。（翻攝畫面）中央社記者林長順傳真 107年8月13日

位於新北市新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房13日凌晨發生火警，消防局獲報到場控制火勢，疏散民眾，醫院大廳有如臨時病房。中央社記者王鴻國攝 107年8月13日

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