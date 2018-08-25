網傳蔡總統搭甲車勘災 府：斷章取義刻意操作

總統蔡英文（中）25日赴嘉義勘災，她並透過臉書貼文指出，「還有鄉親在受苦，儘速協助民眾恢復家園，這是唯一指令。我在這裡，縣府同仁和國軍也在這裡，大家一起加油。」（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年8月25日

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統府今天說，有民眾以網路影片稱總統蔡英文到嘉義勘災，是搭乘軍方甲車而不涉水，但勘災期間，總統一行全程著穿雨鞋，何來規避涉水的問題，這類斷章取義的刻意操作，不應該。



中南部豪雨成災，有民眾以網路影片指出，蔡總統今天在嘉義布袋鎮社區勘查災情，是搭乘軍方甲車而不涉水。



總統府發言人黃重諺晚間指出，由於社區內積水狀況較廣，為儘速抵達勘災點，在救災單位建議下，分別以高底盤大型軍卡以及輪型甲車，搭載總統及媒體記者一行前往勘察點，抵達勘察點後，總統一行就與記者全程涉水探視受災民眾，並多次進入民眾住所，了解災損情形。



黃重諺說，為了協助社區積水能夠及早消退，蔡總統當場指示國防部立即調遣海軍大型抽水機前來，水利署也同時抽調多部抽水機加入抽水工作。



他說，網路上所傳影片，正是總統與媒體一行搭乘車輛前往勘察點畫面，總統與隨行媒體隨後徒步涉水探訪與進行採訪工作，完整的畫面在媒體新聞都看得到，「而勘災期間，總統一行全程著穿雨鞋，何來規避涉水的問題，這類斷章取義的刻意操作，尤其是選擇在國民受災的此刻，既不健康，也不應該。」（編輯：林孟汝）1070825





連日雨彈強襲嘉義地區致災，國軍弟兄也出動協助救災及災後清理，總統蔡英文（前左）25日南下嘉義縣布袋鎮勘災時，也向軍方了解災後支援情況。中央社記者黃國芳攝 107年8月25日

連日大雨讓嘉義地區淹水災情嚴重，總統蔡英文（前左2）25日南下嘉義，在縣長張花冠（前左）等人陪同下到朴子市勘災，耐心傾聽民眾聲音。中央社記者黃國芳攝 107年8月25日

連日豪雨襲擊台灣中南部，在嘉義造成嚴重災情，總統蔡英文（左）25日親赴嘉義縣布袋鎮收容中心探視、慰問災民，蹲下身與長者互動。中央社記者葉子綱攝 107年8月25日

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