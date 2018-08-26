最燒腦運動 亞運橋藝超級混合團體賽摘銅

中華橋藝代表隊26日亞運橋藝超級混合團體4強賽未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。（圖取自雅加達亞運網頁en.asiangames2018.id）
亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）中華橋藝代表隊今天在雅加達—巨港亞運，橋藝超級混合團體4強賽，以積分92.33分未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。
今年亞運比賽項目當中，橋藝堪稱是最燒腦的運動，選手每天關在房間裡對奕超過6個小時，且從資格賽一路晉級到決賽，要連打6天，團體賽結束後緊接還有個人賽，若一路過關斬將，最多要鏖戰12天。
中華橋藝代表隊教練沈乃正就說，橋藝代表隊或許不是體力最好的隊伍，「肯定是耐力最好的代表隊，因為我們的比賽時間又長，且比賽期間完全不能交談」。
此外，橋藝也是今年亞運所有比賽項目中，不賣門票、不開放進場的競賽項目，選手若想瞭解比賽狀況，則得進入轉播間，透過大螢幕觀看現場戰況，而選手只要進場上牌桌，就不得攜帶手機，一旦抓到就要重罰。
沈乃正笑說，運動競賽都有違禁藥品，擔心選手用來提升選手運動表現，「我們橋藝的禁藥跟人家不一樣，別人是興奮劑是禁藥，我們則是安定劑，因為打牌過程中，選手不能亢奮、激動，這也是我們和其他運動最大不同處」。
今天超級混合團體賽，中華隊派出林蔭宇、蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、王紹宇與劉名謙，中華隊在首場4強賽以積分26.33分名列第3，第2場則以66.22搶下第2，可惜最終以92.33分止步4強。（編輯：張芷瑄）1070826
延伸閱讀》中華隊打出驚奇 亞運棒球相隔12年再度擊垮南韓
延伸閱讀》文姿云亞運奪金2連霸 55公斤量級第一人
延伸閱讀》征戰11屆亞運82面金牌 回顧台灣英雄奪金故事
延伸閱讀》更多亞運相關新聞這裡看