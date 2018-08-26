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最燒腦運動 亞運橋藝超級混合團體賽摘銅

發稿時間：2018/08/26 22:33

最新更新：2018/08/26 22:54

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中華橋藝代表隊26日亞運橋藝超級混合團體4強賽未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。（圖取自雅加達亞運網頁en.asiangames2018.id）中華橋藝代表隊26日亞運橋藝超級混合團體4強賽未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。（圖取自雅加達亞運網頁en.asiangames2018.id）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達26日電）中華橋藝代表隊今天在雅加達—巨港亞運，橋藝超級混合團體4強賽，以積分92.33分未能晉級決賽，與印尼並列銅牌。

今年亞運比賽項目當中，橋藝堪稱是最燒腦的運動，選手每天關在房間裡對奕超過6個小時，且從資格賽一路晉級到決賽，要連打6天，團體賽結束後緊接還有個人賽，若一路過關斬將，最多要鏖戰12天。

中華橋藝代表隊教練沈乃正就說，橋藝代表隊或許不是體力最好的隊伍，「肯定是耐力最好的代表隊，因為我們的比賽時間又長，且比賽期間完全不能交談」。

此外，橋藝也是今年亞運所有比賽項目中，不賣門票、不開放進場的競賽項目，選手若想瞭解比賽狀況，則得進入轉播間，透過大螢幕觀看現場戰況，而選手只要進場上牌桌，就不得攜帶手機，一旦抓到就要重罰。

沈乃正笑說，運動競賽都有違禁藥品，擔心選手用來提升選手運動表現，「我們橋藝的禁藥跟人家不一樣，別人是興奮劑是禁藥，我們則是安定劑，因為打牌過程中，選手不能亢奮、激動，這也是我們和其他運動最大不同處」。

今天超級混合團體賽，中華隊派出林蔭宇、蘇皓沂、劉佩華、陳瀅守、王紹宇與劉名謙，中華隊在首場4強賽以積分26.33分名列第3，第2場則以66.22搶下第2，可惜最終以92.33分止步4強。（編輯：張芷瑄）1070826

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