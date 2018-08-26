中華隊打出驚奇 亞運棒球相隔12年再度擊垮南韓

發稿時間：2018/08/26 22:22
最新更新：2018/08/26 23:17
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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運中華成棒隊今天與南韓隊交手，被比喻為小蝦米戰大鯨魚，中華隊投手群吳昇峰、王宗豪、王政浩聯手，林加祐敲出2分砲，以2比1拿勝，是繼2006年杜哈亞運後再度擊敗南韓。 中華隊過去在一級國際賽事與南韓隊對戰敗多勝少，從亞運1994年將棒球列為正式項目後，今天賽前歷屆亞運交手戰績1勝9敗，上一次在亞運擊敗南韓隊是2006年杜哈亞運；南韓隊此次組職棒明星隊參賽，中華隊以業餘社會隊球員為主體，加上7名年輕職棒球員組成。 中華隊不畏南韓隊派出王牌左投梁玹種，首局就積極搶分，2人出局後姜建銘敲出中華隊首安，三壘打攻佔得點圈，林加祐一棒開轟，幫助球隊取得2比0領先；中華隊先發側投吳昇峰面對全韓職打線表現毫不遜色，投5局僅被金宰煥敲出陽春砲掉分，王宗豪、王政浩後援穩守，替球隊搶下關鍵勝利。（編輯：吳協昌）1070826從不被看好到擊敗南韓 吳昇峰更上一層亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）中華成棒隊業餘先發投手吳昇峰，今天在亞運對南韓5局好投，率隊拿下關鍵勝利；面對全職業明星隊，吳昇峰直言，先怕就輸了，拿下這場比賽勝利，代表自己又上了一個層級。 吳昇峰成棒國際賽資歷並不多，去年亞洲棒球錦標賽對南韓一戰成名，此次亞運拉高層級對上由韓職明星球員組成的南韓隊，外界不看好中華隊拿勝，吳昇峰表示，此次南韓隊的實力無庸置疑，「但先覺得怕就輸了，要挑戰自己」。 今天比賽，吳昇峰前2局沒有被南韓隊打者敲出安打，直到4局才被金宰煥敲出陽春砲掉分，6局續投被敲出安打後退場，整體表現出色。 吳昇峰表示，今天運氣成分比較多，控球狀況沒有這麼好，可能跟心情有點亢奮過頭有關，靠著團隊的凝聚力幫忙。 4局球隊2比0領先時被敲出陽春砲掉分，吳昇峰表示，比賽被打安打是人之常情，當下只想著才失掉1分，只要能控制住場面，都還有機會。 拿下今天比賽勝利，吳昇峰歸功情蒐小組的幫忙，賽前對於每一棒的打擊習性都有充分的了解和討論，才能有今天的好表現。 先發投手吳昇峰好投，6局王宗豪登板中繼，投2.2局僅被敲出1支安打，沒讓南韓隊打者有機會追分，王宗豪表示，上去沒有想什麼，捕手怎麼配就怎麼丟，之前曾在2015年亞錦賽對南韓先發，但表現不算理想，今天也算是個人國際賽代表作；後援投手王政浩9局登板穩守，飆出2K，替球隊守住勝利。（編輯：唐聲揚）1070826
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