涉外人士：聯合國大會不提入聯案 將推3訴求

圖為位於紐約的聯合國總部大樓。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北27日電）聯合國大會9月18日登場，涉外人士今天說，今年仍維持自2009年以來不提案的做法，將以溫和理性做法提出三大訴求，包括聯合國不應將台灣2300萬人排除在外，以及保障台灣媒體採訪聯合國會議權利等。
第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部開議，並將於9月25日至10月1日進行聯大總辯論。
涉外人士表示，政府從1993年起推動參與聯合國，今年推案方式在審慎評估國內外各項因素後，在聯合國推案仍維持去年做法，包括在聯合國開議前請友邦駐聯合國常任代表致函與洽詢聯合國秘書處、在聯合國總辯論大會上發言聲援台灣；並在聯合國大會召開期間舉行醫學相關研討會，及環保署發布落實永續發展目標的關鍵報告等。
涉外人士指出，今年聯合國案有三大訴求，第一是台灣人民應與全世界其他國家人民享有同等權利，聯合國應解決台灣2300萬人民遭排除在外的情形；第二，聯合國不應剝奪台灣人進入聯合國參訪及出席會議的基本人權，以及台灣媒體應享有採訪聯合國相關會議的平等權利；聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴參與實現聯合國永續發展目標的相關會議機制及活動的權利。
涉外人士說，政府推案策略將採取多元發聲，凝聚各界力量的做法，建立政府跟民間的夥伴關係，共同由政府代表、立法委員視導團、友邦、民間團體、智庫、媒體、僑界、學界等，在聯合國場域內外為台灣的訴求和2300萬人民發聲，並善用新媒體及社群網站，擴大宣傳效果。
政府於1993年起推動參與聯合國案，過去皆洽請友邦為政府在聯合國大會提案，並以爭取參與聯合國為目標，不過，自2009年開始就不請友邦提案。
涉外人士表示，今年仍維持自2009年以來不提案的做法，因為提案是兩面刃，聯合國秘書處跟許多國家關切的是會議能否順利進行，不希望看到某個提案導致議事延宕，所以分寸拿捏非常重要，若操作不當，台灣可能也會受傷，變成人家口中的「麻煩製造者」。
他說，從內外環境考量後，認為今年以「溫和理性」的正面訴求效果較好，若採用衝撞方式固然可以獲得國際社會較多的關注，可是這些關注有時不全然是正面的。
至於17國友邦為台灣致函與發聲的情況，涉外人士表示，不能把友邦為台灣發聲視為理所當然，他們幫助台灣的壓力一直存在，相信對岸在幕後也有一些動作，友邦會在權衡相關因素後，用合適的方式給予支持。（編輯：謝佳珍）1070827
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