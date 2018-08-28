高雄市凌晨起大雨不斷 多處地區積水淹進民宅

高雄市受到西南氣流的影響，28日清晨劇烈降雨，部分地區積水嚴重。圖為三民區本和里秋元街積水約30公分。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年8月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）受到強烈西南氣流的影響，高雄市今天凌晨起大雨不斷，清晨鳳山地區雨勢劇烈，時雨量一度達到84毫米，包括大埤路、埤北路一帶有50到60公分積水，鼓山區裕明街積水百公分。



除了平地積水，壽山千光路一帶有土石崩落，還有新生地下道積水、曹公新圳滿溢，災情狀況不斷。



由於持續強降雨，高雄市在上午6時許宣布今天停班停課。



這一波西南氣流從28日清晨雨勢變大，主要雨量多下在平地，截至上午7時，高雄市的24小時累計雨量340毫米，以鳳山區最多，苓雅、三民及新興區的雨量都破300毫米，其中，鳳山區及新興區的時雨量還飆破80毫米。



劇烈的降雨造成高雄市部分低窪地區積水，嚴重的積水區包括鳳山埤北路、大埤路一帶積水約60公分；仁武區仁光街203巷有80公分的積水；福誠高中一帶積水約50公分；鼓山三路及裕明街一帶積水近百公分。



還有新生地下道、左營地下道積水20到50公分不等，曹公新圳滿溢，民眾陸續通報三民區金獅湖附近、鳳山青年路一帶有民宅進水。



此外，連日大豪雨，造成山區土質含水量高且鬆軟，高雄市壽山千光路一帶土石崩落，二仁溪溪水暴漲致阿蓮石安橋封橋。



雖然這波降雨集中在平地，但六龜、茂林和桃源區也有近200毫米的累積雨量，六龜區等山區發布84條土石流潛勢溪警戒，高雄市政府提醒民眾避免到山區。（編輯：梁君棣）1070828





西南氣流影響，高雄27日深夜到28日清晨豪雨不斷，造成新興區多處淹水，路邊多部汽機車泡在水裡。（高雄新興警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日

暴雨夜襲高雄 警方冒雨拉警戒線封路



（中央社記者程啟峰高雄28日電）西南氣流影響，高雄昨天深夜到今天清晨豪雨不斷，造成市區多處淹水，路邊多部機車泡在水裡，有巡邏警車拋錨積水中；警方冒雨在淹水路段拉起警戒線暫時封路，維護用路人安全。



高雄市昨天深夜至今天清晨豪雨不斷，雨勢驚人，造成市區多度積水盈尺，其中，民族、民生路口一度淹到一個輪胎高，機車泡在水裡，高雄市文化中心前也汪洋一片，警方冒雨赴淹水路段拉起線警戒暫時封路，維護用路人安全，避免發生意外。



警方一輛巡邏車清晨前往鼓山區淹水路段巡查災情，拋錨在積水中；鼓山區九如四路周邊淹水頗嚴重，許多居民見狀，紛將愛車移往九如四路陸橋暫停避災。（編輯：梁君棣）1070828





西南氣流影響，高雄27日深夜到28日清晨豪雨不斷，造成新興區多處淹水，警方冒雨在淹水路段拉起警戒線暫時封路，維護用路人安全。（高雄新興警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日

西南氣流影響，高雄28日清晨雨勢變大，主要雨量多下在平地，截至上午7時，高雄市的24小時累計雨量340毫米，多處路面積水。（高雄新興警分局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月28日

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