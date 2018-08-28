泰國簽證將多收手續費 張景森：不影響泰客免簽

泰國團體簽證10月1日將外包給私人公司，每人加收新台幣470元手續費。圖為泰國大城景點帕席桑碧寺觀光人潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者顧荃台北28日電）泰國團體簽證10月1日將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。主責免簽措施的政務委員張景森今天表示，此事不影響給予泰國免簽措施，因已核定試辦到明年7月底。
泰國貿易經濟辦事處為紓解申請泰簽人潮，預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申請簽證將加收470元手續費；泰辦將僅受理申請個人簽證，每日申請人數上限50人，收費仍維持1200元，不另收手續費。
對於泰國簽證加收委外手續費，是否影響台灣給予泰客免簽的措施，張景森上午告訴中央社記者，這是兩件不相干的事。
張景森指出，各國思考要不要給對方免簽，都是考量本身利益，台灣給予泰國免簽，是希望讓更多觀光客進來消費，只要觀光客進來，就有採取免簽的理由。
張景森說，當然希望泰國方面也能減輕台灣旅客去泰國旅遊的負擔，但這與台灣是否給予泰國觀光客免簽是兩回事。如果泰國加重了台灣客負擔，赴泰遊客可能會減少，這是泰國方面要考量的，「我們不必去幫他們想」。
張景森表示，因此泰國10月起加收簽證手續費，不影響目前台灣給予泰國免簽的試辦措施，因為已經核定試辦一年。
外交部2016年8月起試辦泰國國民來台免簽證措施，去年4月宣布延長至今年7月31日。外交部今年7月時宣布，今年8月1日起至明年7月31日止，繼續試辦泰國來台免簽證措施。
根據交通部觀光局統計，泰國赴台旅客2015年有12萬4409人，2016年8月起試辦給予泰客免簽後，泰國來台人數連年成長，2016年有19萬5640人、2017年29萬2534人；2017年前往泰國的台灣旅客為55萬3804人。（編輯：林沂鋒）1070828
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