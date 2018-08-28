雨量冠全台沒放假 屏東縣府：雨集中少數鄉鎮

熱帶性低氣壓為屏東縣帶來大豪雨，28日新園鄉多處道路淹水嚴重。（東港警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年8月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東昨天停班課，但縣內淹水不嚴重，今天部分地區累積雨量冠全台卻沒停班課，縣長潘孟安臉書被罵翻，縣府發言人黃建嘉表示，雨集中下在少數鄉鎮，各鄉鎮可申請宣布停班課。



屏東市、新園鄉、萬丹鄉截至今天下午1時，過去24小時累積雨量分別為403、395、381毫米，分居全台雨量第1、2、3名。上午上班時間，新園鄉淹水嚴重，屏東市、鹽埔鄉、麟洛鄉、長治鄉、九如鄉低漥地區部分路段淹水，無法通行或得慢行。



由於今天上班時間雨下得又大又急，潘孟安的臉書到下午1時前，湧進2000多則的留言，質問放假標準在哪。有人說，「南部7縣市放假，屏東沒放；全台21縣市上班，屏東放假；今天雨下更大，高雄馬上停班，屏東沉默」。也有人說，「雨下的比昨天大，竟然要上班上課，真不懂標準在哪」。



黃建嘉表示，前天晚上宣布昨天停班課，是因天氣風險公司及中央氣象局的評估，昨天屏東縣24小時雨量超過停班課標準的350毫米，而昨天下的雨平均分布在各個地區，所以，淹水狀況不嚴重。





黃建嘉說，昨晚根據中央氣象局等的評估，今天屏東雨量未達停班課標準，沒想到今天雨勢集中下在屏北部分鄉鎮。由於雨勢太集中，導致部分鄉鎮淹水，之所以沒有像高雄市政府今天立即宣布停班課，是因高雄市在清晨4時許就出現各區普遍淹水情形，屏東縣在清晨並沒有普遍淹水的情形發生。



黃建嘉表示，縣府時刻緊盯氣象狀況，各鄉鎮市公所如果轄區內淹水太嚴重，可向縣府申請停班課。



淹水最嚴重的新園鄉，鄉長陳武昌表示，不少鄉親建議下午停班課，但現在淹水最深達小腿肚，如果貿然決定下午停班課，反而會有危險，民眾在辦公室或機關裡較安全，現在就期待下班時間水能夠消退。



陳武昌表示，這次淹水是八八水災以來最嚴重一次，但淹水區卻和八八水災不同，新園鄉一向會淹水的村是靠海的港西村、鹽埔村和烏龍村，所以抽水機都分布在這幾個村，但這次淹水最嚴重的卻是靠近萬丹鄉的仙吉村和五房村，是以往很少淹水區域，約在清晨4時許開始淹，水從萬丹地區灌下來。



陳武昌說，他觀察積水是較清澈的雨水，不是混濁的溪水，可見是雨下太大造成，也因位於內陸，抽水無法宣洩到堤防外，只能等雨停、水自行消退。（編輯：陳政偉）1070828



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