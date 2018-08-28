泰國團體簽證多收470元 駐台代表：因為提供更好服務[影]

泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）（圖）28日下午召開記者會，說明泰國簽證將漲價原因。中央社記者吳家昇攝 107年8月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）泰國團體簽證10月1日將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。泰國駐台代表今天表示，委外是為了提供更好服務，目標是今年內讓台灣民眾可線上或郵寄申辦泰國簽證。



泰國貿易經濟辦事處預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申辦泰國簽證將加收470元給簽證中心的手續費。



泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）下午親自召開記者會說明指出，10月起泰辦將僅受理申請個人簽證，收件時間仍維持上午9時至11時30分，評估每日可受理約100人，收費仍維持1200元，不另收手續費。



對於簽證業務委外，通才指出，因辦事處核發簽證量龐大，一年要發50、60萬本簽證，一天平均核發2800本，辦事處工作人員常需加班處理，加上空間狹小，公廁只有一間，也常因申辦簽證人潮被大樓其他樓層抗議；此外，辦事處算是非正式大使館，也有安全上的疑慮。



通才表示，辦事處10月起委託VFS Global簽證中心辦理簽證，這並非是因為辦事處效率低落，世界各國的使館將簽證業務委外辦理是一個潮流，加上泰簽目前仍使用幾十年前手工填表的申辦方式，勢必需要電子化，委外辦理是為了提供台灣民眾更好的服務，泰國在印度、孟加拉、斯里蘭卡等國也都與該公司合作。



根據VFS Global簽證中心官網顯示，全球有60國家是該公司客戶，VFS在全球有2709個簽證中心。



通才說，10月簽證委外辦理後，目標是在今年內，要讓台灣民眾可使用線上或郵寄申辦泰國簽證，免去來回奔波送件與領件的麻煩。



對於外界質疑泰簽變相漲價，通才拿出一個紅白塑膠袋，裡面裝著數本護照，他說：「這是代辦帶來辦事處的護照，跟買魚一樣，所以消費者信任這種服務嗎？」



他解釋，辦事處的簽證費只收1200元，沒有另外收服務費，但現在台灣民眾卻認為是1500元，這是因為旅遊業者代辦收了300元，卻只用塑膠袋裝著護照送過來，也沒有填表，「代辦也要有良心啦」。未來簽證中心收470元的服務費，會使用透明膠套包裝好護照，再裝入專用的不透明袋子中送到辦事處，消費者也可上網查詢申辦進度，是比較有保障的服務。



通才說，未來簽證費1200元加上簽證中心服務費470元，應是變成總額1670元，只多了170元；不是如旅遊業者所說的變成1970元。



對於外界質疑泰國辦事處未核發簽證也不退簽證費，通才澄清，辦事處都是先查詢申辦者資格，若不合格就退費，卻有人投訴指辦事處不退費，這可能是代辦未退還，「變成我們背黑鍋，變成我們貪了」。（編輯：楊玫寧）1070828





影片來源：中央社

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