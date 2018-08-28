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關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
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戴資穎亞運羽球女單奪金 中華隊史第一人[影]

發稿時間：2018/08/28 15:24

最新更新：2018/08/28 16:44

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中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日擊敗印度女將辛度，拿下2018雅加達亞運女子單打金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日中華隊羽球女將戴資穎（圖）28日擊敗印度女將辛度，拿下2018雅加達亞運女子單打金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

亞運最前線（中央社記者李晉緯台北28日電）中華隊羽球女將戴資穎今天在雅加達-巨港亞洲運動會女子單打決賽以21比13、21比16直落二的絕對優勢擊敗印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu），勇奪金牌，這是中華隊史首面亞運羽球金牌。

戴資穎10日亞運還沒開始前在Instagram貼上與文姿云、李智凱和郭婞淳的合照，如今4人分別在亞運羽球女單、空手道55公斤量級、體操鞍馬項目和舉重58公斤量級都奪下金牌，引發網友熱議，許多人紛紛來「朝聖」，並說戴資穎神預測，這張合照是「含金量最高的神照」。（編輯：李明宗）1070828

陪吃飯隊員😏 大家吃得很開心😆😆😆

Tai Tzu Ying 戴資穎（@tai_tzuying）分享的貼文 於 張貼



影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道
2018雅加達亞運羽球女子單打決賽28日登場，世界球后戴資穎（圖）擊敗印度女將辛度，摘下金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日2018雅加達亞運羽球女子單打決賽28日登場，世界球后戴資穎（圖）擊敗印度女將辛度，摘下金牌。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日
（中央社製圖）（中央社製圖）

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