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聯合航空以新台幣標示台灣 外交部感謝彈性作法

發稿時間：2018/08/29 16:40

最新更新：2018/08/29 17:49

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聯合航空網站上，若點選到亞太地區，台、中、港變成以「貨幣-語言」分類。圖為聯合航空班機。（圖取自Pixabay圖庫）聯合航空網站上，若點選到亞太地區，台、中、港變成以「貨幣-語言」分類。圖為聯合航空班機。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北29日電）中國要求航空公司改變台灣標示名稱，美國聯合航空將台灣、中國、香港改為以「貨幣」標示，外交部發言人李憲章今天表示，對這種彈性作法表示感謝。

自由時報報導，聯合航空網站上，歐洲和中東地區，皆是以「國家-語言」的方式分類，但若點選到亞太地區，台、中、港變成以「貨幣-語言」分類，分別為「新台幣-繁體中文」、「人民幣-簡體中文」及「港幣-繁體中文」的類別。

美國聯合航空將亞太地區台灣、中國、香港改為以「貨幣」標示。（圖取自聯合航空網站 www.united.com）美國聯合航空將亞太地區台灣、中國、香港改為以「貨幣」標示。（圖取自聯合航空網站 www.united.com）

李憲章下午受訪時表示，外交部對航空公司這種彈性作法表示感謝，只要任何彈性作法能夠彰顯台灣主體性有別於中國，不管用什麼樣的方式，外交部都樂觀其成。

李憲章表示，中國對於台灣打壓無所不在，不僅打壓台灣人在海外參加活動、台灣政府部門參加國際會議活動，也對其他國際企業、民航公司全面性打壓，目的就是要矮化台灣，讓台灣成為中國一部分，台灣萬萬不能接受，不僅政府部門要全力改變這個情況，也希望民眾齊心一致支持政府作為。（編輯：林興盟）1070829

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