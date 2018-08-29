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暫不漲 泰國辦事處：觀光簽證申辦方式維持現狀

發稿時間：2018/08/29 17:11

最新更新：2018/08/29 17:17

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zoom in 泰國貿易經濟辦事處29日公告，申辦觀光簽證仍依過去方式辦理，沒有任何改變。（圖取自Thailand Trade and Economic Office - TTEO臉書www.facebook.com/TTEOTAIPEI）泰國貿易經濟辦事處29日公告，申辦觀光簽證仍依過去方式辦理，沒有任何改變。（圖取自Thailand Trade and Economic Office - TTEO臉書www.facebook.com/TTEOTAIPEI）

（中央社記者顧荃台北29日電）泰國貿易經濟辦事處今天在臉書粉絲團公告，申辦觀光簽證仍依過去方式辦理，沒有任何改變。辦事處表示，也就是不需到簽證中心申辦，仍可自行送件至辦事處或委由旅行社代辦。

泰國貿易經濟辦事處為紓解申請泰簽人潮，原本預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申請簽證將加收新台幣470元手續費；泰辦將僅受理申請個人簽證，且每日限額約100人。

不過，這項措施引發民眾與旅行社反彈，泰國辦事處下午在臉書粉絲團公告，目前申辦觀光簽證仍依以往程序辦理，無任何改變；至於未來申辦泰國觀光簽證的調整將與相關單位進行研究。

泰國辦事處說明，也就是民眾仍可選擇到辦事處現場辦理簽證，不限名額，維持簽證費1200元，不用收470元手續費，或透過旅行社辦理，不用透過簽證中心。另外，10月起民眾也可選擇到簽證中心辦理，費用為1200元加470元手續費，共1670元，但可不用排隊。（編輯：謝佳珍）1070829

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