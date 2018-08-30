高雄5000個路坑 市府拚3天填平主道路

高雄市一心一路與和平一路口道路坍塌約4公尺平方，工程單位已修護破損的地下管線，水利局30日進場做路面填平修護。（水利局供圖）中央社記者王淑芬傳真 107年8月30日

（中央社記者王淑芬高雄30日電）連日豪雨致高雄市道路坍塌，破損逾5000個坑洞。代理市長許立明今天勘查填補工程，並宣布3天內完成主要道路坑洞的填平，7天內完成次要道路填平，9月起重新刨鋪受損的道路。



高雄因豪雨成災，雨勢稍緩後陸續發生道路坍塌、坑洞難行，不僅有車輛「倒栽蔥」似掉落坑洞，塌陷破洞一個比一個大，多數致災原因是豪雨沖刷，造成地層掏空，昨天在和平二路、一心一路口的大坑洞則是自來水管線及箱涵受損所致。



許立明上午到民族一路與菜公一路口勘查道路修復情形。他說，統計近日因大雨造成路面破損逾5000個坑洞，市府會在大雨過後加速道路修復並做環境消毒清理。



許立明表示，道路修護目標是3天內要完成主要道路坑洞的填平、7天內完成次要道路的填平，9月起全面重新刨鋪受損道路，包括民族、鼓山、大中及小港區中山路、沿海路等，這些道路的重新刨鋪會從路基做起，並以新的材質讓道路更平坦好行。



至於和平一路、一心一路口29日下午塌陷坑洞長、寬各約4公尺、深約3公尺，經查為自來水公司管線及箱涵破損致災，已經修護破損管線，工程單位會加速填平。許立明說，等路面乾了以後趕快鋪平，在2天內開放道路通行。



工務局長蔡長展表示，為修復全市受損道路已要求廠商增援人力及機具，將比照氣爆工程採日夜趕工方式復原市區道路。



至於修復經費方面，許立明說，併同災害準備金及稍早中央許可的前瞻計畫道路改善工程經費約有新台幣19億元，如有不足還會再籌措財源挹注。（編輯：陳政偉/孫承武）1070830





高雄連日的豪雨造成路基下陷道路坍塌情形嚴重，多數是大雨沖刷路基掏空。30日上午6時許，三民區義華路與正忠路口路面坍塌長寬各約6米，已經搶修中。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 107年8月30日

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