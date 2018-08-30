檢討823雨災 賴揆指示召開全國治水檢討會議

行政院30日舉行院會後記者會，農委會副主委陳吉仲（右起）、經濟部次長曾文生、行政院發言人Kolas Yotaka、交通部次長祁文中出席。中央社記者施宗暉攝 107年8月30日
（中央社記者顧荃台北30日電）行政院長賴清德今天表示，面對極端氣候日益嚴竣的挑戰，傳統防洪治水的工程手段已有極限，將由經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府檢視治水方案。
賴清德上午在行政院會聽取交通部氣象局、經濟部與農委會「0823熱帶低壓水災應變處置作為」報告。
行政院發言人Kolas Yotaka轉述，賴清德在院會中表示， 23日熱帶低壓及西南氣流帶來超大豪雨，23日高雄，24日嘉義、台南最大日雨量都超過500毫米；23、24日兩日累積雨量，嘉義、台南兩地達900毫米以上，高雄、屏東也接近800毫米。
賴清德表示，過去在南台灣的治水計畫，只有到10年的保護標準，亦即24小時的保護標準雨量約為250到300毫米，本次強降雨明顯超過既有水利工程設計保護標準，且適逢大潮，故造成多處積水災情；建議此次有災情的縣市政府，應加強向民眾說明。
賴清德說，這次823雨災民眾深受其苦，他代表政府向受災民眾致歉；由於受災幅員廣大，他要求相關部會成立水災復建專案小組，由政務委員陳美伶與吳澤成共同擔任小組召集人，統整後續短、中、長期復建措施，協助民眾恢復正常生活。
賴清德並指示經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處，提出更務實周延的計畫，全面性加強總合治水觀念；另外，中央氣象局對於日益增多的極端降雨現象，也要研議更符合需求的預警方式。
氣象局在會中報告指出，23日到28日期間，由於熱帶性低壓及西南氣流影響，發生罕見強降雨現象，嘉義、台南、高雄及恆春站6天累積雨量超過8月平均值，特別是台南及高雄為平均值2倍以上；大雨區在平地，加上8月上、中旬就連續下雨，降低了各地對降雨承受能力，又逢大潮，增加排水難度。
經濟部水利署報告表示，本次1日降雨相當於莫拉克颱風2日的雨量，降雨量超標，排水系統排除不及，淹水總面積4萬2090公頃。前瞻基礎建設水環境計畫下水道經費新台幣240億、以及河川排水經費370億，將針對淹水嚴重地區優先檢討改善，並研議利用分隔島降挖兼滯洪方式，改善道路淹水情形。
農委會指出，截至29日下午5時為止，農林漁牧業總損失超過7億元，損失集中在畜產與漁產，所幸中元節後豬肉與雞肉需求下降，供貨量維持穩定；雨災對主要蔬菜產區如桃園、西螺、二崙等地影響較小，加上冷藏庫存蔬菜近8000公噸，足以因應市場需求，未來會持續監控各項農產品價格。（編輯：陸倩瑤）1070830
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