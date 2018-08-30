張景森31日開會 檢討免簽績效

行政院政務委員張景森（圖）31日將召集會議，檢討對新南向國家實施免簽的績效和改進措施。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂欣憓台北30日電）行政院政務委員張景森明天將召集會議，檢討目前對新南向國家實施免簽的績效和改進措施，會中也將討論是否對新的國家開放免簽。
泰國原訂10月要加收台灣民眾赴泰國簽證服務費新台幣470元，遭到抗議後決定維持原有做法。不過，有輿論批評台灣給泰國免觀光簽證待遇，泰國卻沒有互惠互利給予台灣免簽，外交部長吳釗燮指出，在對泰國遊客實施免簽之後，從泰國來到台灣的觀光客增加將近50%。
主責新南向政策業務的張景森今天受訪表示，由於泰國、汶萊和菲律賓開放免觀光簽證已經一段時間，成效相當不錯，明天的會議除了檢討免簽成效外，也會討論是否有什麼具體的改善措施，討論內容將包括犯罪預防等主題。
由於新南向國家中目前仍有印度、印尼、越南、緬甸等國尚未開放免簽，張景森表示，明天除了檢討現有的國家外，會中也會討論是否對新的國家開放免簽，以促進觀光，不過具體是哪些國家，要看國安以及相關單位的評估。（編輯：謝佳珍）1070830
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