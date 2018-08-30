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亞運男排輸南韓陳建禎流下英雄淚 中華隊9/1搶銅

發稿時間：2018/08/30 21:44

最新更新：2018/08/30 22:29

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zoom in 2018雅加達亞運30日進行男子排球4強賽，中華隊（白衣）與南韓隊（紅衣）互不相讓，激戰5盤，可惜中華隊最終以2比3吞敗。圖為中華隊選手封阻南韓攻勢。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日2018雅加達亞運30日進行男子排球4強賽，中華隊（白衣）與南韓隊（紅衣）互不相讓，激戰5盤，可惜中華隊最終以2比3吞敗。圖為中華隊選手封阻南韓攻勢。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達30日電）中華男排代表隊，今天在雅加達—巨港男子排球4強賽，歷經5局苦戰，最終以2比3不敵南韓，距離隊史首次金牌戰，只差了最後一步，賽後隊長陳建禎也流下男兒淚。

中華隊今天前4局和南韓扯平，雙方以2比2難分勝負，第5局中華隊一度以12比11領先，沒想到南韓連趕4分，反倒以15比12逆轉勝。

中華男排總教練陳裕安坦言，其實球員都已經盡了全力，「只可惜最後幸運女神沒有站在我們這邊」。

隊長陳建禎受訪時，語帶哽咽，一度難過的說不出話來，他強調，「從進國家隊到現在，當然想要超越過去成績來證明自己，我只能說，真的就差一步」。

他也透露，自己已經很久沒哭了，上一次因為比賽而哭，是國中3年級的時候，「當時也是應該要贏的，就沒有贏下來，可惜了啦」。

劉鴻敏則認為，最後關頭大家太想贏，所以打得有點太急，「一顆失誤後，就想要把下一顆打得更好，可是心態上太緊繃了」。

中華隊預賽就曾和南韓交手，當時同樣歷經5局大戰後惜敗，今天兩隊再次碰頭，又是歷經5局惡戰，劉鴻敏強調：「我們這樣打，我們已經算贏了，我是這樣覺得，真的很可惜的地方是，我們可以拿下，卻沒有拿下。」

中華男排隊史最佳成績，是1998年曼谷亞運拿下銅牌，今年則是男排隊史20年來，首度重返4強，今天輸給南韓後，明天將休兵一天，9月1日再打銅牌戰。（編輯：張芷瑄）1070830

影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports Youtube頻道
2018雅加達亞運男子排球4強賽30日開打，中華隊（圖）終場以2比3不敵南韓隊落敗，將爭銅牌；賽後中華隊選手向場邊加油觀眾致意，感謝他們支持。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日2018雅加達亞運男子排球4強賽30日開打，中華隊（圖）終場以2比3不敵南韓隊落敗，將爭銅牌；賽後中華隊選手向場邊加油觀眾致意，感謝他們支持。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日
2018雅加達亞運30日進行男子排球4強賽，中華隊（圖）與南韓隊交手，雙方激戰5盤，可惜中華隊以2比3不敵南韓落敗，將爭銅牌，選手離場時難掩失落。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日2018雅加達亞運30日進行男子排球4強賽，中華隊（圖）與南韓隊交手，雙方激戰5盤，可惜中華隊以2比3不敵南韓落敗，將爭銅牌，選手離場時難掩失落。中央社記者張新偉雅加達攝　107年8月30日

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