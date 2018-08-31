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蔡總統：成立特種基金 專用於農田水利事業

發稿時間：2018/08/31 13:44

最新更新：2018/08/31 14:20

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總統蔡英文31日表示，政府將成立特種基金，專款專用於農田水利事業，也會持續投入經費，建構完整的農業基礎設施。（中央社檔案照片）總統蔡英文31日表示，政府將成立特種基金，專款專用於農田水利事業，也會持續投入經費，建構完整的農業基礎設施。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統蔡英文今天接見農田水利會會長暨107年模範水利小組組長代表，她說，政府將成立特種基金，專款專用於農田水利事業，也會持續投入經費，建構完整的農業基礎設施。

蔡總統今天在總統府接見農田水利會會長暨107年模範水利小組組長代表，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞時表示，這是農田水利會改革後，她與大家第一次見面，不過，她每一年都會在總統府跟農田水利會的夥伴們會面，要代表政府感謝大家的辛勞及對農業發展的協助。

談及農田水利會資產的議題，蔡總統說，政府將成立特種基金，專款專用於農田水利事業，也會持續投入經費，建構完整的農業基礎設施。在前瞻基礎建設計畫下，也編列了一部分經費，加速興修農田水利設施，希望提升農業用水的管理及使用效率。

蔡總統說，近年極端氣候出現頻率越來越高，農田水利會工作挑戰也越來越大。這段時間台灣受到暴雨侵襲，在座的組長們感受一定很深。豪雨期間，無論是做好預防措施，或是查報災情、協助災害搶修工作，都需要大家幫忙。她除了恭喜得獎人獲獎及致上最深感謝，也期待跟大家一起努力，持續加強農田水利會的工作，造福更多農民。

蔡總統強調，今年初政府完成修法，將農田水利會改制升格為公務機關，就是希望強化功能、提升服務水準，透過建立專業化組織，建構國家水資源公共化管理體制，並且能夠因應氣候變遷挑戰。

她說，過去水利會公權力不足，導致執行業務時常常遭遇困難，未來完成改制後，不但具有公權力，也能發揮農業水資源的最大利用效益。她說，政府規劃這些政策，是為了讓農民更方便及福利更好，但是，政府也重視水利會員工權益，現在的員工將繼續留任，福利也不變，而在擴大服務後，可以照顧更多農民。

蔡總統強調，未來改制後，更要強化農民服務。與會的水利小組組長關心的水利會工作站及水利小組，都是跟農民最直接聯繫的單位，一定會維持下去。她希望大家持續協助反映農民的心聲，讓政府可以提供最好的服務。（編輯：張均懋）1070831

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