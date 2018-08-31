蔡政府首度執行死刑 府院黨同聲尊重法務部

法務部31日執行死刑，殺害妻女的李宏基（圖）伏法。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北31日電）法務部今天執行死刑，殺害妻女的李宏基伏法。總統府、行政院、民進黨都表示尊重法務部依法辦理。行政院發言人Kolas Yotaka說，行政院長賴清德幾乎是死刑執行同一時間接到通知。
男子李宏基民國103年在幼兒園外持刀殺死前妻，並擄走一名幼女燒炭奪命，遭判死刑定讞，法務部今天已執行槍決。這是法務部長蔡清祥上任後，首度簽署執行令。
行政院發言人Kolas Yotaka受訪指出，行政院秘書長卓榮泰接到法務部通知，卓榮泰再呈報給賴清德，時間點差不多就是死刑執行的同一時間；行政院的立場是，「法務部依照現在的法治環境，依法做出的判斷，行政院就是尊重」。
另外，總統府發言人黃重諺表示「尊重法務部依法辦理」；民進黨發言人吳思瑤也表示「尊重法務部依法執行」。
最近一次執行死刑是前法務部長羅瑩雪於民國105年5月10日簽下執行令，將犯下捷運隨機殺人案的鄭捷槍決，迄今已超過2年。（編輯：黃國倫）1070831
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