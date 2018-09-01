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亞運中華男排摘銅 黃建逢：台灣人等了20年

發稿時間：2018/09/01 14:22

最新更新：2018/09/01 14:49

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2018雅加達—巨港亞運進入尾聲，1日進行男子排球銅牌戰，由中華隊（藍衣）出戰卡達（白衣）爭奪獎牌。 中央社記者張新偉雅加達攝 107年9月1日2018雅加達—巨港亞運進入尾聲，1日進行男子排球銅牌戰，由中華隊（藍衣）出戰卡達（白衣）爭奪獎牌。 中央社記者張新偉雅加達攝 107年9月1日

亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達1日專電）中華男排隊在亞運戰勝卡達摘銅，這是自1998年曼谷亞運暌違20年後的亞運首面獎牌。參與3屆亞運的中華男排老將黃建逢說：「這面獎牌台灣人等了20年。」

中華男排隊今天在亞運男子排球銅牌戰迎戰卡達，攻守表現俱佳，以25比22、25比23、17比25、25比16獲勝。

這是中華男排自1998年曼谷亞運以來，睽違20年後在亞運的第一面獎牌，追平隊史最佳成績。

一路從擔任選手到中華男排總教練的陳裕安賽後表示，今天摘銅的感想就是「走了20年，真的蠻爽的」。

陳裕安說，媒體在這次亞運大幅報導中華男排賽事，且收視率非常高，他並呼籲台灣企業支持排球，走向排球俱樂部發展，把排球比賽導向商業化，不是亞運比賽後就結束。

「台灣的男排在亞運其實和金牌很近了，不像以前那麼遠。」陳裕安說，今天的銅牌和20年前銅牌的差別就是證明台灣的男牌實力離金牌沒有那麼遠，是有可能奪金，而「凝聚力」是這次中華男牌摘銅的關鍵。

打了3屆亞運的中華男排老將黃建逢受訪時哽咽說：「台灣人等了20年，我等這一刻等了很久。」他很謝謝教練和隊友的力挺，今天能贏亞洲盃冠軍卡達隊實在是說不出的開心。

黃建逢說，教練把隊員們整合得很好，凝聚力很好，團結力也夠，中華男排不會像以前一樣容易受到對手影響。他覺得中華男排這次奪牌就是贏在團隊，教練就是核心。（編輯：陳惠珍）1070901

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