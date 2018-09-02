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亞運代表團3日歸國 空軍戰機升空迎接

發稿時間：2018/09/02 13:23

最新更新：2018/09/02 14:40

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最後一批亞運中華代表團將於3日搭機返國，相關人士表示，空軍將派出戰機升空放熱焰彈迎接。圖為直升機放射熱焰彈。（中央社檔案照片）最後一批亞運中華代表團將於3日搭機返國，相關人士表示，空軍將派出戰機升空放熱焰彈迎接。圖為直升機放射熱焰彈。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社台北2日電）2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團成員明天搭機返國，相關人士表示，空軍將派出2架戰機升空迎接。

相關人士指出，總統蔡英文在此次亞運行前去國訓中心授旗時，就問代表團團長林鴻道預估成績如何，林鴻道指出，上次10面金牌，這次保守預計會多1面。

當時代表團選手曾提到，過去世界盃表現好的國家，有些返國時都有派軍機歡迎。蔡總統就承諾，如果達到16面，就派F-16迎接代表團，當時大家都鼓掌叫好。

獎牌數破10面時，雅加達的選手宿舍的中華奧會會旗上，有選手還寫下「F-16要來了」，鼓勵大家衝刺。

相關人士說，蔡總統這幾天就指示開始準備，總統認為這些年輕的國手，都是台灣的英雄，所以就用英雄的方式，由空軍的英雄，升空歡迎他們。在天候沒有問題的情況下，預計空軍會派出2架戰機升空迎接

此外，從8月30日選手分批回來開始，回程班機上都有特別歡迎選手歸國的廣播。因為代表團不同項目賽事選手，陸續在比賽結束後返國，並沒有另外安排包機。明天包括棒球等最後一批返台的選手搭機，預計有200多名。

相關人士說，明天上機時，機長會廣播歡迎選手，待飛機進ADIZ識別區後，會有戰鬥機升空歡迎，因為是晚上，戰機會放熱焰彈歡迎。

相關人士也強調，這次亞運在總統的特別關注下，包括選手的吃、住，都比以前安排得更好。吃有專屬廚師，住有包棟公寓，也很感謝代表團此次能繳出優異的成績。（編輯：張芷瑄）1070902

2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，獎牌數破10面時，雅加達的選手宿舍中華奧會會旗上，有選手還寫下「F-16要來了」，鼓勵大家衝刺。（取自葉俊榮臉書）中央社　107年9月2日2018雅加達-巨港亞運落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，獎牌數破10面時，雅加達的選手宿舍中華奧會會旗上，有選手還寫下「F-16要來了」，鼓勵大家衝刺。（取自葉俊榮臉書）中央社　107年9月2日
亞運代表團3日歸國 空軍戰機升空迎接

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