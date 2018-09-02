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亞運近20年最佳成績 國光獎金將支出3.7億

發稿時間：2018/09/02 17:49

最新更新：2018/09/02 18:15

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2018雅加達－巨港亞運2日正式劃下句點，中華亞運代表團共包攬17金、19銀、31銅，成績豐碩。圖為8月18日亞運開幕典禮中華代表團進場。（中央社檔案照片）2018雅加達－巨港亞運2日正式劃下句點，中華亞運代表團共包攬17金、19銀、31銅，成績豐碩。圖為8月18日亞運開幕典禮中華代表團進場。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）2018雅加達－巨港亞運今天正式劃下句點，中華亞運代表團今年共包攬17金、19銀、31銅，在45個參賽國中排名第7，金牌數則是自1998曼谷亞運後新高，也是隊史次佳成績。

今年亞運中華代表團成績豐碩，包括體操、羽球與射箭男子反曲弓團體賽等奧運主流競技項目，都突破隊史拿下金牌。

而田徑短跑名將、「台灣最速男」楊俊瀚則在競爭激烈的男子200公尺與日本好手小池祐貴成績並列第一，最後靠著終點攝影的千分位判讀，才屈居銀牌，但仍是台灣田徑史上，首面男子200公尺獎牌得主。

中華隊本屆亞運成績斐然，依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，亞運金牌將可領到新台幣300萬獎金、銀牌150萬、銅牌90萬，不過田徑、游泳與體操3項等「陸海空」主流基礎運動，奪牌獎金將可加碼1.5倍，意味一面田徑或體操金牌，就可領到450萬元國光獎金。

因此今年中華亞運代表團累積的國光獎金，將高達3億5880萬，加上有功教練獎金1890萬，預計國庫將支出3億7770萬元。

而今年亞運國光獎金支出，又以輕艇代表隊的龍舟為最大宗，本屆亞運龍舟隊共拿下2金、1銀，全隊共有16名選手，因此光是國光獎金就達1.2億元，再加上有功教練獎金200萬，共高達1.22億，幾乎就占了整體國光獎金的1/3。（編輯：陳怡璇）1070902

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