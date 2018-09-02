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前行政院發言人孫立群 11月接掌中華奧會秘書長

發稿時間：2018/09/02 20:06

最新更新：2018/09/02 21:01

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前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會秘書長。（中央社檔案照片）前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會秘書長。（中央社檔案照片）

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）前行政院發言人孫立群11月將接掌中華奧會秘書長，他坦言，自己雖是體育圈的門外漢，但熟知國際事務，他並強調：「我會盡力為台灣的體育選手發聲。」

政治經歷豐富的孫立群，不僅當過行政院發言人，也曾任職消費者文教基金會的執行董事兼財務長，還拉得一手好小提琴，7月底中華奧會執委會中已通過，11月他將接任中華奧會秘書長，而現任秘書長沈依婷則轉任顧問。

個性隨和、沒有架子的孫立群坦言，體育事務方面他真的比較不熟悉，但接下這個位置後，他會多方請益，雅加達－巨港亞運他也隨隊幫忙加油，並跟著前體育署長何卓飛一起看比賽、學習。

中華奧會工作內容繁瑣，不但是台灣體育對外最大窗口，也要與國際奧會與其他國際組織聯繫溝通。孫立群坦言，除了對外，對內的管理部分，是他較有信心的一環，他也相信只要努力學習，自己應該可以很快上手。

由於2019東亞青運主辦權無預警被東亞奧林匹克委員會撤銷，加上2020東京奧運正名公投連署也正在進行，孫立群強調，他們希望把政治上的因素降到最低，首要之務仍是保障台灣選手的參賽權益，「讓他們的努力可以在國際上展露」。（編輯：吳協昌）1070902

孫立群小檔案

1961年10月21日生
現任台北市立大學都會產業經營與行銷學系副教授

學歷：
美國密西根州立大學農業經濟博士、美國密西根州立大學經濟碩士、私立東吳大學經濟學士

經歷：
行政院發言人、行政院公平交易委員會副主任委員、消費者文教基金會執行董事兼財務長

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