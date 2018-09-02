亞運閉幕中華隊寫佳績 2022年杭州見[影]

2018雅加達亞運閉幕式2日晚間在在格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）盛大登場，絢麗煙火直衝天際、點亮夜空，吸引全場目光。中央社記者張新偉雅加達攝 107年9月2日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）為期16天的2018年雅加達亞運落幕，閉幕典禮前下起大雨，澆不熄觀眾與各國運動員的好興致，中華隊由排球隊隊長陳建禎掌旗，相約2022年杭州亞運再寫中華代表隊佳績。



印尼雅加達亞運8月18日在主場館格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno）舉行開幕式，正式宣告亞運會展開，今天也在格羅拉蓬卡諾體育場舉行閉幕，閉幕式上各國旗幟先進場，運動員隨後一起登場，最後此次賽會志工也進場同歡。



中華代表團此次亞運會總計拿下17金、19銀、31銅，在45個參賽國家中排名第7，金牌數為繼1998年曼谷亞運（19金）後新高，也是隊史次佳成績。



此次主辦城市雅加達市長，也將聖火火炬、1951年第一屆亞運會會旗、亞奧會會旗交至2022年主辦城市中國杭州市長徐立毅，以及中國奧會主席苟仲文手中。



隨後由下一屆主辦國中國帶來中國傳統特色表演，邀請大家2022年中國杭州亞運見、再掀高潮。（編輯：陳怡璇）1070902





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2018雅加達－巨港亞運閉幕式2日晚間在格羅拉蓬卡諾體育場登場，中華代表團由中華男排隊長陳建禎（後右）擔任掌旗官。中央社記者張新偉雅加達攝 107年9月2日

2018雅加達亞運閉幕式2日晚間登場，可惜天候不佳，天空飄著細細雨絲；在觀眾陸續進場期間，場內也安排暖場演出迎賓。中央社記者張新偉攝 107年9月2日

2018雅加達亞運閉幕式2日晚間在格羅拉蓬卡諾體育場舉行，觀眾陸續進場期間，大會也安排精彩暖場演出迎賓。中央社記者張新偉雅加達攝 107年9月2日

2018雅加達亞運各項賽程告終，2日晚間將在格羅拉蓬卡諾體育場舉行閉幕式，但當地天候不佳降下大雨，場館外圍積水嚴重，許多民眾冒雨涉水入場。中央社記者張新偉攝 107年9月2日

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