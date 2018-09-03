基本生活費排除薪資特別扣除額 149萬戶受惠

財政部近日預告納保法修正案，最大亮點是將薪資所得特別扣除額排除在基本生活費比較基礎之外，明年5月報稅即可適用。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部近日預告納保法修正案，最大亮點是將薪資所得特別扣除額排除在基本生活費比較基礎之外，新制回溯自今年1月1日上路，明年5月報稅即可適用，預估有149萬戶享有減稅利益。



立法院民國105年通過納稅者權利保護法，並於去年12月28日實施，為保障賦稅人權、維護人民基本生存權，並實現公平課稅與嚴守程序正義。



納保法最主要的精神，在於維持納稅義務人及扶養親屬的基本生活所需費用，不予課稅。而基本生活費的計算基礎，則是採主計總處公布「最近一年全國每人可支配所得」的中位數60%，為基本生活費（106年度每人基本生活所需費用為新台幣16.6萬元）。



現行納保法規定，基本生活所需費用超過免稅額、標準或列舉扣除額及薪資特別扣除額合計數的「基本生活費差額」，得自納稅者當年度綜合所得總額中減除。基本生活費每年皆會公布、並每2年定期檢討；最近一次可能調整年度，即是今年12月底前，配合主計總處公布的近一年全國每人可支配所得，若有提高，基本生活費也就會跟著提高。



然而，立法院今年初通過「稅制優化」方案，將原本納入基本生活費比較基礎的薪資特別扣除額大幅調高至20萬元，外界認為有工作的納稅義務人，其免稅額加上扣除額的總額後，將遠高於基本生活費，根本無從減除。





基本生活費排除薪資特別扣除額 算給你看

以無身障、教育學費、幼兒學前及儲蓄投資特別扣除額的雙薪四口之家為例



●新制實施前：



基本生活費每人16.6萬*4人＝66.4萬元

扣免額（免稅額8.8萬*4+標扣額12萬*2+薪扣額20萬*2）＝99.2萬元（高於基本生活費）

66.4萬-99.2萬＝-32.8萬

扣免額已高於基本生活費，無基本生活費可扣除



●新制上路：



基本生活費每人16.6萬*4人＝66.4萬元

扣免額（免稅額8.8萬*4+標扣額12萬*2)＝59.2萬元（低於基本生活費）

66.4萬-59.2萬＝7.2萬

基本生活費7.2萬元可扣除







賦稅署官員當時指出，納保法才剛上路，須視運作情況觀察是否有達到立法目的、稽徵機關執行狀況是否公正等，再來檢討。



財政部近日預告「納稅者權利保護法施行細則」第3條、第11條修正草案，修正納稅者申報家戶基本生活費總額的比較基礎，除原有的免稅額與扣除額外，在特別扣除額部分，納入身心障礙、教育學費、幼兒學前以及儲蓄投資等4項特別扣除額，但將原本的薪資特別扣除額排除在比較基礎之外。



至於財產交易損失特別扣除額，財政部表示，本項特別扣除額是基於盈虧互抵原則，得自財產交易所得中扣除，與基本生活所需費用無涉，因此原本就不宜納入比較基礎。



財政部官員表示，這次納保法修正主要是「衡平」考量，根據大法官745號解釋的意旨，薪資所得特別扣除額中包含了賺取薪資收入所需費用的性質，不純然是基本生活費，但納保法的基本生活費概念是「基於基本生活需求」所支應的扣除項目，衡量之下，決定排除薪資特別扣除額，但納入身障、教育學費等4項特別扣除額。



賦稅署副署長吳蓮英表示，納保法新制實施後，預估將有149萬申報戶受惠，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大；稅損則從新制上路前的4.32億元，增加至42.56億元，稅收淨影響數為負38.24億元。（編輯：張均懋）1070903



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