護理師消防員入忠烈祠 兩人經歷生死巧緣

台東縣各界107年秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮3日舉行，同時進行隨黑鷹直升機後送殉職護理師蔡邑敏和捕蜂殉職消防員李光先入祀典禮。蔡邑敏的母親楊秀菁（左）在儀式進行中才知道和女兒一起入祠的李光先遺孀（左2）就是28年前在蘭嶼接生女兒的護士杜秋妹。中央社記者盧太城攝 107年9月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）隨黑鷹直升機後送殉職護理師蔡邑敏和捕蜂殉職消防員李光先，今天入祀忠烈祠。蔡媽媽意外發現李的遺孀是28年前接生女兒護士，2人相擁而泣說，「他們在天上可以互相照顧」。



台東縣各界107年秋祭革命先烈暨陣亡將士典禮，今天上午在台東市鯉魚山麓忠烈祠舉行，台東縣長黃健庭親自擔任主祭，縣內各機關代表及國高中學生300餘人陪祭。



今天同時進行護理師蔡邑敏、消防小隊長李光先入祀典禮。黃健庭表示，對於兩位烈士的英勇精神表達感謝及欽佩，希望入祠供後人永遠追思。



28歲蔡邑敏今年2月5日夜間11時50分，隨黑鷹救護直升機執行蘭嶼至台東後送醫療救援任務，無畏天候風勢無常，協濟病患轉診治療，不幸隨同黑鷹墜海殉職。



李光先小隊長任職台東縣消防局，於100年10月29日接獲民眾報案虎頭蜂巢需摘除，準備著防護裝備時，遭虎頭蜂攻擊，經送往馬偕醫院搶救，同年11月17日宣布搶救無效送回住家後拔管逝世。



蔡邑敏的母親楊秀菁在儀式進行中才知道和女兒一起入祠的李光先遺孀就是28年前在蘭嶼接生女兒的護士杜秋妹，2人相擁而泣的說，「以後他們兩人（蔡邑敏、李光先）在天上可以互相照顧」。





隨黑鷹直升機後送殉職護理師蔡邑敏和捕蜂殉職消防員李光先3日舉行入祀典禮。蔡邑敏的母親楊秀菁（左）在儀式進行中才知道和女兒一起入祠的李光先遺孀（右）就是28年前在蘭嶼接生女兒的護士杜秋妹，兩人相擁而泣。中央社記者盧太城攝 107年9月3日

蔡媽媽抱著杜秋妹，淚流滿面的說，當年她在蘭嶼當老師，預產期是10月20日，結果羊水提前2天破裂，緊急送到蘭嶼衛生所，當時的天候惡劣，無法後送到台東，只能在衛生所「聽天由命」，「感謝，杜秋妹當時救了我們母女」。



杜秋妹說，28年前蔡媽媽被送到衛生所，羊水已破，但衛生所內什麼設備都沒有，氣候惡劣無法後送。當時情況很危險，胎位不正，且嬰兒頭部還在裡面，她只好爬到床上，用手慢慢推嬰兒的頭，總算讓蔡媽媽平安生產。



杜秋妹不停的拭淚，她說「真的是太巧合了」，先生過世等了7年才在今天入祀忠烈祠，沒想到竟然是和她28年前接生的蔡邑敏一起入祀，這是一種緣份，上天安排丈夫在另外一邊可以照顧邑敏。（編輯：方沛清）1070903



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